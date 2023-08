Ford Kuga is nieuwe politieauto in Nederland

Na anderhalf jaar vol met onder meer testwerk is de Ford Kuga door de politie gekozen als het nieuwe basispolitievoertuig. Momenteel is dat de Mercedes-Benz B-klasse. De Ford Kuga verschilt wat opzet betreft behoorlijk van die B-klasse. Niet in de laatste plaats omdat de Ford Kuga een SUV is, terwijl de B-klasse zich laat typeren als compacte MPV. Maar er is een nog groter verschil. De politie-B-klasse is namelijk een 220d. Een politieauto met een dieselmotor dus. De Ford Kuga die als alles meezit vanaf 2025 in dienderpak op de weg komt, is een hybride.

Ford levert de Kuga momenteel aan particulieren alleen als 225 pk krachtige plug-in hybride. Het is echter de Ford Kuga Hybrid die als nieuwe politieauto is uitgekozen. Die Ford Kuga Hybrid heeft een atmosferische 2.5 viercilinder benzinemotor die samen met een elektromotor 190 pk en 200 Nm op de been brengt. De Kuga met die motorversie is in Nederland niet geleverd. Een standaardexemplaar sprint met dat vermogen in 9,1 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Schakelen gaat met een CVT.

Of de politie-Kuga's diezelfde prestaties halen? Dat is natuurlijk maar de vraag. De Kuga's Hybrid worden door Abiom en Veth Automotive namelijk omgetoverd tot politieauto en dat betekent natuurlijk dat de Kuga's worden afgeladen met zwaailampen, communicatiemiddelen en zelfs bepantsering, zo meldt Ford. In 2024 worden de eerste 'proefmodellen' ingezet in diverse basisteams. Als deze testfase naar tevredenheid wordt afgerond, wordt de overeenkomst tussen Ford en de politie definitief en kan de grootschalige levering per 2025 beginnen. Overigens krijgt de Nederlandse politie op termijn ook volledig elektrische auto's in zijn vloot.