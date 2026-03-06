Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Met deze Ford Kuga kan iedereen zien dat je zonder handen rijdt

Kijk eens mama...

4
Ford Kuga BlueCruise
Ford Kuga BlueCruise EditionFord Kuga BlueCruiseFord Kuga BlueCruiseFord Kuga BlueCruiseFord Kuga BlueCruise
Jan Lemkes
4

Zoals aangekondigd krijgt de Ford Kuga de ‘handsfree’ rij-assistent BlueCruise. Dat gaat gepaard met de komst van een heuse BlueCruise-edition, die het ‘Blue’ ook nog erg letterlijk neemt.

Zie je een Ford Kuga rijden in het getoonde ‘Vapor Blue’, dan is het een BlueCruise Edition. Ford houdt deze kleur net als bij de Puma exclusief voor deze uitvoering en dat valt te prijzen, want meestal gaan merken niet zo ver voor dit soort speciale edities. De BlueCruise Edition heeft ook een zwartgespoten dak, zwarte spiegelkappen, zwarte 19-inch wielen en een grotendeels in blauw uitgevoerd interieur. De uitrusting van de BlueCruise Edition is ook erg riant, maar het gaat natuurlijk om één specifiek stuk van die uitrusting: een Driver Assistance Pack met BlueCruise zonder abonnement.

Deze Kuga kan dus als het goed is de rest van z’n leven ‘handsfree’ door het verkeer gaan, althans op de Nederlandse snelwegen die daarvoor door Ford zijn aangewezen. Geen zorgen: dat zijn ze allemaal. De Ford Kuga BlueCruise kost €51.635 en is daarmee €2.300 duurder dan de ST-Line X die als basis dient. Voor dat geld krijg je de genoemde uiterlijke aankleding en het rij-assistentiepakket met permanente activatie van BlueCruise.

Bij de kleinere Puma is BlueCruise trouwens ook als losse optie verkrijgbaar op reguliere uitvoeringen, ongetwijfeld is dat bij de Kuga zeer binnenkort ook zo.

4 Bekijk reacties
Ford Ford Kuga

PRIVATE LEASE Ford Kuga

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line I Winterpakket I Adaptive Cruise I Navi

Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line I Winterpakket I Adaptive Cruise I Navi

  • 2021
  • 41.939 km
€ 23.945
Ford Kuga 1.5 150PK EcoBoost Titanium Navi|Half Leder|ParkAssist|LMV|Trekhaak

Ford Kuga 1.5 150PK EcoBoost Titanium Navi|Half Leder|ParkAssist|LMV|Trekhaak

  • 2019
  • 75.982 km
€ 16.450
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Panoramadak | Trekhaak | Head-Up | Adap. Cruise | Winter Pack | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|telefoonintegratie premium | Audio installatie premium

Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Panoramadak | Trekhaak | Head-Up | Adap. Cruise | Winter Pack | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|telefoonintegratie premium | Audio installatie premium

  • 2023
  • 36.639 km
€ 30.890

Lees ook

Nieuws
Ford Kuga Plug-in Hybrid

Meer dan de helft van alle verkochte Fords is een Kuga

Nieuws
Ford Kuga PHEV Plug-in Hybrid occasion

Met deze Ford Kuga PHEV van €15.000 krijg je veel, zelfs een terugroepactie

Nieuws
Ford Kuga Plug-in Hybrid

Deze plug-in hybride hijgt de Mazda CX-5 in de nek als populairste trekauto

Nieuws
Ford Kuga 2026 update bluecruise

Kuga krijgt BlueCruise: ‘handsfree rijden’ kan en mag nu in Ford Kuga

Nieuws
Ford Focus 1.4 16V Trend

Opnieuw terugroepactie Ford Kuga PHEV

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (4)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.