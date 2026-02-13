De Mazda CX-5 is onder alle caravanbezitters van Nederland de auto die het vaakst een caravan trek t, maar de Ford Kuga hijgt hem in de nek. De plug-in hybride bleek vorig jaar enorm in opkomst want het was de meestverkochte trekauto van vorig jaar. In dit artikel lees je welke auto's het nog meer goed doen als caravantrekker.

Dat de Kuga met zijn plug-in hybride aandrijflijn zo lekker ligt bij caravanbezitters komt door zijn toegestane trekgewich: maar liefst 2.100 kilogram. Bijna 24 procent van de caravanbezitters koos afgelopen jaar voor de Ford Kuga als nieuwe auto, zo blijkt uit het jaarlijkse Trekauto-onderzoek van campingspecialist ACSI. Een van de sterkste punten is de enorme trekkracht van de 2,5 liter plug-in hybride.

Het ACSI Trekauto-onderzoek werd uitgevoerd onder bijna vijfduizend Nederlandse caravanbezitters. Door de enorme populariteit wedijvert het model nu met de Mazda CX-5 voor wat betreft de overall populariteit. Iets meer dan 7,5 procent van álle caravanbezitters is eigenaar van een CX-5, terwijl inmiddels ruim 6 procent een Kuga in bezit heeft.

Top 10 meestverkochte nieuwe auto’s in bezit van caravaneigenaren (2025)

Ford Kuga - 24,0 procent VW Tiguan - 7,6 procent Mazda CX-5 - 6,1 procent Volvo XC60 - 5,7 procent Mazda CX-60 - 4,9 procent Lynk & Co 01 - 3,4 procent Skoda Kodiaq - 3,4 procent Suzuki Vitara - 2,7 procent Hyundai Santa Fe- 4,0 procent Renault Austral - 1,9 procent

Gehele top 10 bestaat uit SUV’s De Mazda staat al acht jaar achter elkaar aan kop van het klassement. Met 4,5 procent completeert de Volkswagen Tiguan de top 3, terwijl de gehele top 10, net als vorig jaar, uit SUV-modellen bestaat. Op ruime afstand van de Ford waren Volkswagen en Mazda respectievelijk de nummers 2 en 3 op de ranglijst van de nieuwe auto’s die in 2025 aan caravaneigenaren werden verkocht.

Top 10 automodellen in bezit van caravaneigenaren (2025) Mazda CX-5 - 7,5 procent Ford Kuga - 6,1 procent VW Tiguan - 4,5 procent Volvo XC60 - 4,1 procent Nissan Qashqai - 3,2 procent Volvo XC40 - 3,2 procent Toyota RAV-4 - 3,0 procent Hyundai Tucson - 2,3 procent Kia Sportage - 2,1 procent Subaru Forester - 1,9 procent

Volvo populairste merk

Ondanks de dominantie van de drie modellen van Ford, Mazda en Volkswagen is het Volvo dat als merk de grootste aanhang onder de Nederlandse caravanbezitters heeft. Ruim 13 procent van hen gebruikt een auto van de Zweedse fabrikant om de caravan te trekken.

In tegenstelling tot de concurrentie zijn dan ook meerdere modellen van Volvo populair, en dan met name de SUV’s XC60 en XC40 en de stationwagon V60. Sinds 2022 gaan de Zweden al aan de leiding als populairste merk onder caravanbezitters.

Volvo - 13,1 procent Mazda - 9,8 procent Ford - 9,6 procent Volkswagen - 8,9 procent Renault - 5,9 procent Toyota - 5,1 procent Kia - 4,6 procent Nissan - 4,4 procent Kia Sportage - 1,9 procent Mercedes - 3,7 procent

Elektrificatie caravantrekker zet door

De elektrificatie van het wagenpark zet ook onder caravantrekkers onverminderd door. Vooral de plug-in hybride wint terrein: in vijf jaar tijd steeg het aandeel van 2,6 naar maar liefst 16,4 procent. Ook zelfopladende hybrides en mild-hybrides zijn stevig vertegenwoordigd, met samen 12,4 procent van de verkopen.

Volledig elektrische auto’s blijven vooralsnog minder in trek bij caravanbezitters, al is er wel groei zichtbaar: het marktaandeel nam toe van 1,1 procent in 2024 tot 1,8 procent in 2025. De terughoudendheid heeft duidelijke oorzaken. Een ruime meerderheid (73,8 procent) noemt de beperkte actieradius met caravan als grootste bezwaar.

Afkoppelen caravan tijdens laden

Ook de hoge aanschafprijs speelt een belangrijke rol (44,1 procent), evenals het gebrek aan geschikte laadpunten voor een auto-caravancombinatie (31,1 procent). Vooral het feit dat de caravan vaak moet worden afgekoppeld tijdens het laden, weegt daarbij zwaar.

Bijna drie op de tien (29,4 procent) twijfelen bovendien aan de levensduur en slijtagebestendigheid van de accu. Opvallend is dat bijna een op de vijf caravanbezitters (22 procent) zelfs helemaal geen vertrouwen heeft in de elektrische auto.

