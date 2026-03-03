Meer de helft van alle verkochte Fords is een Kuga

Na het schrappen van alle lage modellen zou je verwachten dat een van de twee elektrische Fords op Volkswagen-basis het populairst is in ons land. De populairste Ford blijkt echter nog steeds een hele echte Ford, en hij heet Kuga.

De MPV’s, de Mondeo, de Focus en de Fiesta: allemaal weg. Uw en onze verbazing hierover is al uitvoerig geëtaleerd op deze site, dus vandaag staan we daar maar niet te lang bij stil. Wel verheffen we onze wenkbrauwen voor wat met grote voorsprong de populairste Ford blijft van de overgebleven modellen. Dat is namelijk wederom de Kuga. Op zichzelf is dat niet eens nieuws, want in 2024 en 2025 stond de Kuga ook bovenaan. Bovendien mag de Kuga zich al een tijdje tot de populairste plug-in hybrides van Nederland en Europa rekenen.

De overmacht waarmee de Kuga zijn merkgenoten aftroeft, is echter wel indrukwekkend. Vorig jaar was de Kuga nog goed voor 5.062 van de 15.621 verkochte Fords, oftewel grofweg eenderde. Dit jaar is hij tot nu toe goed (volgens Bovag) voor 1.018 van de in totaal 1.979 verkochte Fords. Ruim meer dan de helft dus.!

Ook als we verder kijken dan Ford, is de prestatie van de Kuga indrukwekkend. Over de eerste twee maanden staat het model op plek 3, weliswaar in een markt die tot nu toe stevig is gedaald en in toenemende mate afhankelijk lijkt van particuliere kopers.

Wie een nieuwe Kuga te duur vindt, stapt trouwens al vanaf zo'n 15.000 euro in een gebruikt exemplaar van de huidige generatie. Let wel op, want de Kuga is niet onbekend met terugroepacties.