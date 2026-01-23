De Ford Kuga PHEV was vorig jaar in Nederland de populairste nieuwe plug-in hybride. Op Europees niveau was een andere SUV de absolute nummer één.

In 2025 leverde Ford in Nederland 4.123 exemplaren van de Kuga PHEV. Daarmee was de plug-in hybride Ford Kuga de populairste plug-in van Nederland. De Kuga PHEV doet het ook op Europees niveau goed. Met 41.983 registraties staat de SUV op de vierde plek in de top 10 van de in Europa meest geregistreerde nieuwe plug-in hybrides. Dat blijkt uit cijfers van Dataforce die Automotive News publiceert. Wat de populairste plug-in hybride van Europa dan wel is? De BYD Seal U.

Van de in China Song Plus geheten BYD Seal U zijn vorig jaar in Europa 72.667 exemplaren geregistreerd. Dat waren er ruim tien keer zoveel als in 2024. In Nederland zijn in 2025 2.421 BYD's Seal U op kenteken gezet.

In de Europese top 10 vinden we de Volkswagen Tiguan op plek twee, gevolgd door de oude maar nog altijd populaire Volvo XC60 waarvan ruim 60.000 stuks zijn geregistreerd. Voor een nieuwkomer doet de Jaecoo 7 het bijzonder goed. Met name in Zuid-Europese landen gaat de stekker-SUV als een dampend heet broodje over de toonbank.

Volkswagen mag zich niet alleen het merk noemen dat in Europa de meeste EV's registreerde, het is ook het merk dat de meeste PHEV's aan de man wist te brengen. Met bijna 160.000 geregistreerde plug-ins staat Volkswagen op plek één. BMW en Mercedes-Benz volgen op achtereenvolgens plek twee en drie. Volvo staat op plek vier, BYD op plek vijf.

Merk en model 2025 2024 %-verschil 1 BYD Seal U 72.667 6.516 +1.015% 2 Volkswagen Tiguan 65.899 23.709 +178% 3 Volvo XC60 60.088 60.935 -1,4% 4 Ford Kuga 41.983 43.649 -3,8% 5 Mercedes-Benz GLC 38.810 42.072 -7,8% 6 Toyota C-HR 37.383 15.310 +144,2% 7 BMW X1 37.366 40.559 -7,9% 8 Jaecoo 7 33.192 161 +20.516% 9 MG HS 29.894 9.259 +223% 10 Skoda Kodiaq 28.982 8.352 +247%

Ford Kuga PHEV als occasion

De Ford Kuga PHEV koop je in Nederland al vanaf zo'n €15.000. In het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek.nl vind je maar liefst 1.722 (jong) gebruikte exemplaren. Aanrader daarbij: let goed op of er nog een terugroepactie openstaat, de Kuga PHEV heeft er immers een aantal gehad.

Gebruikte BYD Seal U

Liever een BYD Seal U als occasion? Kan natuurlijk ook. In het AutoWeek-aanbod vind je ruim honderd exemplaren waarvan de goedkoopste zo'n €33.000 kosten. Inderdaad: fors meer dan een gebruikte Kuga PHEV minimaal kost. Zo gek is dat niet: de Seal U is immers nog piepjong.