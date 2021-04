Ford gaat 300 miljoen dollar, omgerekend 248,5 miljoen euro, investeren in zijn Roemeense fabriek. De investering komt ten goede aan de productie van een nieuwe elektrische bestelauto. Om wat voor model het hier precies gaat, laat Ford nog even in het midden.

Met de investering in de Roemeense fabriek in Craiova kan Ford straks op drie plaatsen in Europa volledig elektrische modellen produceren. De Roemeense fabriek volgt namelijk het Ford Cologne Electrified Vehicle Center in Duitsland en de Ford Otosan Kocaeli-fabriek in Turkije, waar het merk momenteel de Transit in elkaar schroeft. Ford wil met deze investering de productiecapaciteit voor lichte bedrijfswagens verhogen. De autofabrikant geeft verder aan dat men versneld wil inzetten op het aanbieden van emissievrije bedrijfswagens in Europa. In 2030 verwacht Ford dat tweederde van de verkochte bestelauto's een volledig elektrische of plug-in hybride aandrijflijn heeft.

Vanaf 2023 gaat Ford bestelauto's bouwen in Roemenië, de productie van de elektrische variant start in 2024. De exacte startdatum wordt op een later moment bekend gemaakt. Ford houdt nog onder de pet om welk model het gaat, maar vermoedelijk rolt de nieuwe Transit Custom, die voor 2023 op de planning staat, naast Turkije ook in Roemenië van de band. Het is ook nog mogelijk dat het hier gaat om de nieuwe generatie van de Transit Connect, maar daarover heeft Ford nog niets losgelaten. Momenteel bouwt Ford de Europese versie van de Transit, de grootste variant van de bestelautoreeks, in Turkije. Daar komt straks ook de elektrische variant vandaan, die in het voorjaar van 2022 bij ons op de markt verschijnt. In Craiova produceert Ford momenteel de EcoSport en de Puma.