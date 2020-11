Ford presenteert elektrische E-Transit

Inmiddels kennen we al meerdere elektrische versies van populaire bedrijfsauto's. Zo heeft bijvoorbeeld Citroën de ë-Jumpy en ë-Jumper, Peugeot de e-Expert en e-Boxer en heeft Volkswagen de e-Crafter. Nu stapt Ford ook in de strijd met een elektrische Transit. Net als de concurrenten krijgt-ie de letter 'E' voor de naam om aan te geven dat het hier niet om een conventioneel aangedreven Transit gaat. Hoewel Ford misschien wat laat ten tonele verschijnt met een dergelijk alternatief, gaat het wel gelijk goed beslagen ten ijs. De E-Transit komt volgens de WLTP-cyclus namelijk tot 350 km ver op een volgeladen accupakket. Dat is twee keer zo ver als de e-Crafter en dik 1,5 keer zover als de ë-Jumper en e-Boxer.

De E-Transit heeft in plaats van een verbrandingsmotor een elektromotor die een piekvermogen van 269 pk en 430 Nm koppel loslaat op de achterwielen. Ook in dat opzicht laat-ie zijn directe concurrenten achter zich, want die zijn pakweg half zo krachtig. Al met al zit de E-Transit dus lekker in zijn spullen, al is het natuurlijk nog wel even de vraag hoe de concurrentiepositie qua prijs zal zijn. Een minder bedeelde en dus waarschijnlijk goedkopere versie ligt nog niet in het vooruitzicht.

Laden

De E-Transit, die zich enkel met wat blauwe accenten in de 'grille' onderscheidt van de conventioneel aangedreven versies, is goed voor behoorlijk wat laadvermogen. Qua laadruimte houdt de (gesloten) elektrische Transit het met 9,5 tot 15,1 kubieke meter bij de van de reguliere Transit bekende afmetingen. Hij kan (voorlopige cijfers) tot 1.616 kilo meezeulen. Bij de versie met een open chassis (waarop een andere opbouw geplaatst kan worden) bedraagt het laadvermogen 1.967 kilo. Uiteraard is het allemaal afhankelijk van de uitvoering die je kiest; Ford zegt immers 25 verschillende varianten van de E-Transit aan te gaan bieden, met uiteenlopende lengte- en hoogtematen en gesloten of cabine-chassis-opzet. Wie overigens extra laadruimte had verwacht onder de motorkap nu de verbrandingsmotor daar niet meer te vinden is, moeten we teleurstellen.

Dan is er uiteraard nog het andere 'laadvermogen', namelijk dat van het accupakket. De E-Transit heeft een accupakket met een capaciteit van 67 kWh, dat met maximaal 115 kW bijgeladen kan worden aan de snellader. Daarmee is-ie in 34 minuten van 15 tot 80 procent vol te laden. Aan de 11,3 kW boordlader (zowel AC als DC) duurt volledig opladen iets meer dan acht uur. Optioneel wordt 'Pro Power Onboard' leverbaar, waarmee de E-Transit ook als oplader of stroombron voor elektrisch gereedschap kan worden gebruikt. Met maximaal 2,3 kW laad je daarmee de boel weer op, ten koste van wat rijbereik natuurlijk.

Infotainment en veiligheid

Wie een blik werpt op het interieur van de E-Transit, kan het niet zijn ontgaan dat er een fors infotainmentscherm op het licht gewijzigde dashboard prijkt. Dat nieuwe 12-inch scherm is niet alleen de plek waar je in de E-Transit de klimaatbediening vindt, maar ook waar het nieuwste SYNC 4-systeem van Ford op werkt. Dat biedt onder meer verbeterde spraakherkenning en aan de 'cloud' verbonden navigatie. Updates voor dit systeem komen 'over-the-air', we leven immers in 2020. Reken maar dat ook de 'gewone' Transit op den duur dit scherm en SYNC 4 krijgt. Op veiligheidsgebied krijgt de E-Transit de beschikking over zaken als verkeersbordherkenning, Intelligent Speed Assist en optioneel Pre-Collision Assist, Lane Change Warning en adaptieve cruisecontrol.

Enthousiast geworden? Dan moet je helaas nog wel even geduld hebben. De Ford E-Transit maakt pas in het voorjaar van 2022 de oversteek naar ons continent. Althans, dan wordt de in Turkije gebouwde Europese versie leverbaar. In de aanloop naar die marktintroductie verwachten we ook de prijzen voor je te hebben.