Ford Kuga PHEV teruggeroepen vanwege brandgevaar

Eigenaren van een Ford Kuga PHEV kunnen binnenkort een brief in de brievenbus verwachten waarin staat dat ze terug moeten naar de dealer. Er is een terugroepactie en Ford Nederland laat weten dat dit te maken heeft met mogelijk brandgevaar van de accu. Schade aan de hoogspanningsstekker kan tot kortsluiting in de accu leiden waardoor de auto spontaan in de brand kan vliegen. Ford kwam achter dit euvel nadat het bij vier exemplaren in Europa gebeurde. De Kuga’s kunnen mogelijk tijdens het rijden of zodra ze geparkeerd staan in brand vliegen.

In totaal worden zo’n 21.000 Europese Kuga’s teruggeroepen. In Nederland gaat het om 966 exemplaren. “Een derde van deze auto’s is echter nog niet afgeleverd aan de klanten. Deze voorzien we uiteraard eerst van de benodigde update voordat zij hun nieuwe auto kunnen ophalen.” Hierdoor loopt de levertijd wel iets op. De overige 2/3 van de Kuga PHEV-eigenaren wordt opgeroepen om binnenkort langs te gaan bij de dealers. “Tot die tijd adviseren we eigenaren om hun Kuga PHEV niet aan de stekker op te laden en in de automatische EV-modus te rijden: niet geheel elektrisch dus.” Dit om ervoor te zorgen dat de accu niet onnodig heet wordt voordat er naar gekeken wordt. Naast een brief verschijnt er ook een melding in de Ford Pass-app die eigenaren op hun smartphone kunnen installeren.

De terugroepactie geldt voor Kuga’s die tot 26 juni gebouwd zijn. Zodra de auto op de brug bij de Ford dealer wordt gereden, kijkt een monteur naar de hoogspanningsstekker en controleert deze op mogelijke schades. Indien nodig wordt deze kosteloos vervangen.