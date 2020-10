BMW roept plug-in hybrides terug wegens brandgevaar

BMW zet een Europese terugroepactie voor plug-in hybrides op touw. Tijdens een intern kwaliteitsonderzoek werden in delen van de batterij onregelmatigheden ontdekt, waardoor in uitzonderlijke gevallen kortsluiting op zou kunnen treden en er brand kan ontstaan. In Nederland moeten 448 auto's terug naar de dealer voor controle. Tot die tijd wordt klanten geadviseerd de batterij niet te laden.

Ook voor BMW zijn plug-in hybrides belangrijk om de Europese CO2-doelstelling te behalen. Inmiddels heeft het merk uit Beieren van vrijwel ieder model een deels elektrische variant, dat betekent ook dat de terugroepactie in totaal elf verschillende modellen beslaat. BMW Nederland vertelt aan AutoWeek dat het gaat om onregelmatigheden in sommige cellen van de hoogspanningsbatterij, die tijdens een intern kwaliteitsonderzoek aan het licht zijn gekomen. Hierdoor kan wanneer de batterij volledig is opgeladen in uitzonderlijke gevallen kortsluiting optreden, waardoor de auto mogelijk in brand kan vliegen. BMW is niet het eerste merk dat problemen heeft met de batterijen. Ford heeft onlangs de productie van de Kuga PHEV stilgelegd en Hyundai kwam deze maand al met een terugroepactie voor de Kona Electric wegens potentieel brandgevaar.

De plug-in hybride varianten van de X1, X2, X3, X5, 3-, 5- en 7-serie, 6-serie GT, 2-serie Active Tourer en de i8 moeten terug naar de dealer. Daar komt de Mini Countryman SE nog bij. Het betreft auto's die gebouwd zijn tussen 20 januari 2020 en 18 september 2020. BMW Nederland bevestigt dat het in totaal gaat om 655 exemplaren, waarvan 207 stuks nog onverkocht of in voorraad zijn. Voor het einde van het jaar verwacht men het probleem te hebben opgelost. Tot die tijd is er ook een leveringsstop op plug-in hybrides van het merk. Getroffen klanten hebben instructies ontvangen via de 'in car recall notification' op het hoofdscherm van de auto. Het bericht is tevens zichtbaar in de MyBMW-app. BMW adviseert hen om de batterij tijdelijk niet op te laden. Voor deze klanten meldt BMW een 'gepaste compensatieregeling' te hebben.