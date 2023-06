Ford Fiesta XR2i (1992) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Met het einde van de Ford Fiesta in zicht laten we onze gedachten nog wel eens gaan over opvallende Fiesta's uit het verleden. Zo ook vandaag, want kijk nou eens wat een leuke XR2i er te koop staat!

De derde generatie van de Ford Fiesta is al aardig uit het straatbeeld verdwenen en zeker de spraakmakende versies zijn dun gezaaid. Vind bijvoorbeeld nog maar eens een Fiesta RS Turbo, het sportieve topmodel tot in 1992. Als je er al eentje te koop ziet staan, mag je waarschijnlijk een lieve duit meenemen om de sleutels ervan in handen te krijgen. Wat dat betreft is deze Fiesta XR2i een perfect alternatief. Ook een vlotte Fiesta met een uiterlijk dat sterk aan dat van de RS Turbo doet denken, maar dan voor veel minder geld.

Deze leuke en - zoals je het verwacht - knalrode XR2i staat te koop voor €4.999 en dat is eerlijk gezegd helemaal geen verkeerde prijs. Je krijgt zo te zien een nog behoorlijk fraai exemplaar met bovendien nog geen ton op de teller. Of die stand klopt is gezien de vijfcijferige teller wat spannender dan anders, maar de optische staat van de auto past er in elk geval prima bij. Ook het feit dat de auto nog rood is en niet flink verkleurd of dof geworden is, spreekt in zijn voordeel.

Dus ja, het ziet er goed uit, maar wat heeft zo'n XR2i in huis? In zijn neus ligt een 104 pk sterke 1.6 die 'm in zo'n 10 seconden van 0 naar 100 km/h helpt. Naar hedendaagse maatstaven weinig spectaculair, maar destijds lekker vlot. In het bouwjaar van dit exemplaar kwam er wel een nieuwe XR2i die het stokje overnam. Die had een 1.8 zestienklepper die met 131 pk vermogen bijna dezelfde prestaties mogelijk maakte als de RS Turbo. De RS Turbo ruimde dan ook het veld en zo werd (hier in Nederland) de vernieuwde XR2i dus de topversie. Daarmee speerde je al in 8,5 seconden van 0 naar 100 km/h en haalde je 200 km/h.

Hoewel deze XR2i dus net even wat minder vlot is, heb je wel veel uiterlijke extra's die de RS Turbo destijds ook had. Met zijn dikkere bumpers, sideskirts, wielkastverbreders, verstralers in de voorbumper en de dakspoiler is het een veel vlottere verschijning dan de reguliere Fiesta's Mk3. Ja, het ziet er inmiddels allemaal bijzonder gedateerd uit, maar is dat niet juist de charme? Stof een lekker oud cassettebandje met jaren-90-muziek af, duw hem in de originele cassetteradio en ga ergens lekker wat dijkweggetjes pakken. Klinkt als een prachtige vrijdagavond, toch? Zou jij er bijna 5 mille voor over hebben?