Ford Fiesta (1994) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Ford stopt dit jaar met de productie van de driedeurs Fiesta . Alleen al om die reden verdient deze driedeurs Ford Fiesta van de derde generatie als eerbetoon een plekje in deze rubriek. Dit exemplaar is echter om meerdere redenen bijzonder.

De Ford Fiesta van de derde generatie is zo'n auto die je vroeger op iedere straathoek zag, maar tegenwoordig behoorlijk zeldzaam begint te worden. Helemaal zeldzaam wordt het wanneer je er eentje aantreft die bijna 28 jaar bij zijn eerste eigenaar is gebleven. Dat laatste is het geval bij deze Fiesta 1.3 CLX, die in die 28 jaar slechts 49.566 kilometer aflegde. Dat komt gemiddeld neer op 1.770 kilometer per jaar, wat betekent dat de eigenaar jaarlijks doorgaans maar twee of drie keer langsging bij het tankstation.

Hij/zij koos voor de Fiesta in ieder geval geen heel saaie uitvoering. Het blauw staat de hatchback goed en ook beschikt hij over een kanteldakje. Verder heeft de Fiesta afgezien van een digitaal klokje en een radio/cassettespeler van Pionieer naar hedendaagse maatstaven niet heel veel luxe aan boord. De ramen moet je bijvoorbeeld gewoon bedienen met de slinger. De 59 pk sterke 1.3 viercilinder was niet de basismotor van de Fiesta, maar echt een strepentrekker is het ook niet. Pas na 15,3 seconden staat de 100 km/h op de klok en als je het gaspedaal ferm tegen het schutbord aangeklemd houdt, houdt de Fiesta bij 153 km/h op met versnellen.

Zowel het interieur als exterieur van deze Fiesta weerspiegelen zijn kilometerstand. De eerste eigenaar ging daarbij overduidelijk zorgvuldig met zijn bezit om. Hij lijkt nog keurig in de lak te staan, de stoelen zien er als nieuw uit en zelfs het kunststof op de middenconsole vertoont nog geen beschadigingen. Het stempel 'Liefhebbersauto' gaat misschien wat ver voor de Fiesta 1.3 CLX, maar gezien zijn staat, kilometerstand en historie verdient hij toch zeker een Ford-liefhebber als volgend baasje. De prijs van €1.950 is daarbij netjes te noemen voor de staat waarin de auto verkeert. Wie vangt 'm op?

Bekijk de Fiesta 1.3 CLX op het AutoWeek-occasionplatform. Liever zelf op zoek naar een liefhebbersauto? Blader dan eens door het aanbod klassiekers en youngtimers!