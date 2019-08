Ford Territory nu ook als EV

De Territory EV gaat in China de geschiedenisboeken in als de eerste elektrische Ford, daar de Focus Electric daar nooit via de officiële kanalen is verkocht. In feite is de Territory EV niet voor de volle 100 procent een Ford. Hoewel de auto met name aan de voorkant wel de suggestie wekt een Ford te zijn, is de Territory niets minder dan een Yusheng S330 van het Chinese JAC waar een milde eigen saus overheen is uitgestort. Logischerwijs wordt de auto dan ook gebouwd door de joint-venture die Ford met JAC heeft. De auto werd al eerder aangekondigd, maar is nu officieel aan de wereld voorgesteld.

De Territory EV heeft een 163 pk en 280 Nm sterke elektromotor op de vooras, een machine die zijn levenslust put uit een accupakket met een capaciteit van 49 kWh. Volgens de niet bepaald accurate NEDC-cyclus moet de Territory EV een actieradius van 360 kilometer hebben. Vanbuiten onderscheidt de EV-versie zich van de reguliere benzineversies (foto 6) met zijn aangepaste en vooral hogere grille en met zijn aangepaste bumper. Daarnaast zijn de koplampen anders ingedeeld. De vanafprijs van de Territory EV, die we in Nederland net als de reguliere versies niet hoeven te verwachten, kost in China omgerekend zo'n € 25.000. Ford's Chinese SUV-line-up bestaat uit de EcoSport, de Kuga, de Edge, de Explorer en de Everest. De Territory valt tussen de EcoSport en de Kuga in.