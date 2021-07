Ford beleeft beter tweede kwartaal dan verwacht

Ford waarschuwde ondanks een winstgevend eerste kwartaal voor moeilijkheden in de rest van het jaar. Het chiptekort is de grootste boosdoener. Daardoor staan er nu bijvoorbeeld al 700.000 auto's op een wachtlijst, die zonder het chiptekort afgelopen kwartaal wél waren gebouwd. Mede daardoor verwachtte Ford dat de winst dit jaar met 2,5 miljard dollar gedrukt zou worden. Het tweede kwartaal heeft echter meer winst opgeleverd dan verwacht. 561 miljoen dollar, omgerekend €472 miljoen. In die periode zijn wereldwijd zo'n 764.000 nieuwe Fords verkocht, 18 procent meer dan vorig jaar. Over het afgelopen halfjaar bedraagt de winst 1,1 miljard (voor belastingen). Vorig jaar werd in H1 nog een verlies van 1,9 miljard geboekt.

In het komende halfjaar verwacht Ford dat de boel nog verder aantrekt, ook al blijft het chiptekort parten spelen. De verwachte verbetering is genoeg om de winstverwachting voor 2021 van 5,5 tot 6,5 miljard dollar omhoog bij te stellen naar 9 tot 10 miljard dollar. Het gros van die winst moet dus uit het tweede halfjaar komen en dat is volgens Ford mogelijk omdat het verwacht in die periode tot zo'n 30 procent meer auto's af te kunnen gaan leveren dan in het eerste halfjaar. Een behoorlijk deel van die auto's staat al klaar maar is nog aan het wachten op de microchips. Het gaat om zo'n 70.000 exemplaren, gebouwd in de VS.