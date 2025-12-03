Kia tovert binnenkort weer een bijzonder vormgegeven auto uit de hoge hoed. Het lijkt erop dat we van doen hebben met een Kia Stinger-achtig model.

Kia is niet vies van wat opvallende ontwerpen, maar één van de meest spectaculaire designs van de afgelopen 20 jaar was toch wel dat van de Kia Stinger. Helaas leek het erop dat die geen opvolger krijgt, maar nu zien we een mysterieuze Kia voorbijkomen die er qua vorm toch een beetje aan doet denken. Althans, ook dit lijkt een sportief gelijnde fastback te worden.

Veel meer dan een cryptische korte omschrijving krijgen we vooralsnog niet. Duidelijk is in elk geval dat de nog naamloze nieuwe Kia getekend is volgens de inmiddels alom bekende 'Opposites United'-designfilosofie van het merk en dat er dus diverse kenmerken zijn die doen denken aan vooral de elektrische modellen van het merk. Of ook dit een EV is, is nog niet helder. Mocht dat het geval zijn, dan is dit wellicht de EV8.

We hebben de beelden een beetje opgepoetst in de hoop meer te kunnen zien. In grote lijnen is daardoor nu alvast te zien hoe de nieuwkomer eruitziet, en gelukkig krijgen we volgens Kia al binnenkort het hele gebeuren in beeld. We zijn benieuwd.