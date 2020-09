Vernieuwde Kia Stinger nu voor Europa

Eerder voerde Kia in zijn thuisland al een facelift door op de Stinger. Nu is die misschien wel leukste Kia van het moment ook voor de Europese markt in vernieuwde vorm gepresenteerd. De gefacelifte Stinger is per november te bestellen.

De aanpassingen die Kia eerder dit jaar al op de Stinger doorvoerde, zijn niet direct wereldschokkend. De Stinger kreeg een op detailniveau vernieuwde set ledkoplampen, exemplaren die net even donkerder zijn dan voorheen. Aan de achterzijde schroefde Kia een vernieuwde set achterlichten. Net als aan de voorzijde bleef de vorm van de verlichtingsunits nagenoeg intact, al veranderde de indeling ervan wel degelijk. Wel nieuw: de twee lichtunits zijn voortaan met elkaar verbonden door een ledstrip. Voorheen werden de twee elementen middels een reflecterende strip met elkaar verbonden. Kia zet de Stinger verder op nieuw 19 inch groot lichtmetaal én het merk introduceert een nieuwe lakkleur: Ascot Green.

Kia zegt in het interieur hoogwaardigere materialen te hebben toegepast. Nieuw is onder meer het voortaan 10,25 inch in plaats van 8 inch grote display van het infotainmentsysteem. Kia geeft de Stinger verder een nagenoeg randloze binnenspiegel en de optielijst wordt uitgebreid met sfeerverlichting met de keuze uit 64 kleuren. Voor de stoelbekleding kan worden gekozen uit nappaleer dat is uit te voeren in de kleuren Saturn Black en Red. Nieuw is een suède-pakket dat het zachte en in dit geval in het zwart uitgevoerde materiaal naar het binnenste van de Stinger brengt. Het suède wordt afgewerkt met rode stiksels.

Ook is er motorennieuws, en niet in de vorm zoals je het wellicht zou verwachten. De 366 pk en 510 Nm sterke 3.3 T-GDI, een V6 benzinemotor met twee turbo's, is voortaan nog de enige krachtbron waarmee je de Stinger in Nederland kunt krijgen. Deze vierwielaangedreven variant heeft een achttraps automaat en sprint in 4,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De milder ingestelde Stinger met 255 pk sterke geblazen 2.0 benzinemotor en de dieselversie met de 200 pk sterke CRDi komen dus te vervallen.

De vernieuwde Kia Stinger is per november te bestellen. Prijzen van Kia's vernieuwde paradepaardje volgen later.