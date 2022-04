'Fiat wordt Tesla voor het volk'

Fiat is van plan om 'op volle kracht' terug te keren in het segment van de Punto. Er zit een Punto-opvolger in het vat én een hele reeks elektrische nieuwe modellen, waaronder een nieuwe Panda. Het nieuwe modellenoffensief van Fiat moet van het merk het 'Tesla voor het volk' maken, aldus Fiat-topman Olivier Francois.

Het Engelse Autocar heeft om de tafel gezeten met niemand minder dan Fiat-topman Olivier François. François deed daarbij uitgebreid een boekje open over de toekomst van Fiat. Zo verkoopt Fiat waarschijnlijk al uiterlijk 2027 in plaats van in 2030 in Europa uitsluitend nog elektrische auto's. Bij een volledig elektrische toekomst hoort natuurlijk een vloot elektrische modellen. Momenteel heeft Fiat op dat vlak alleen de elektrische 500E in het aanbod. Tijd dus voor een reeks nieuwe EV's. En die komen!

De komende vijf jaar introduceert Fiat elk jaar een nieuw model, zo tekent Autocar op bij monde van Olivier François. Fiat keert in 2023 terug naar het segment dat het met het terugtrekken van de Punto in 2018 inmiddels al jaren geleden achter zich liet. Jawel, Fiat komt met een opvolger voor de Punto, al gaat die auto geen Punto heten. De 'nieuwe Punto' is niet de enige nieuwkomer van Fiat. In de drie jaar erna komt Fiat namelijk met drie nieuwe cross-overs.

Panda wordt cross-over

Omstreeks 2027 zegt Fiat in totaal 10 modellen aan te willen bieden. Daar zitten vier bedrijfswagens bij, de Zuid-Amerikaanse Strada en vijf 'wereldauto's'. Die groep Global Cars bestaat uit de 500, de reeds aangekondigde Punto-opvolger en de drie cross-overs. De Fiat-topman zegt ook dat modelnaam Panda blijft bestaan, wat betekent dat de nieuwe Panda dus een van de cross-overs wordt. Reken op een auto die in ieder geval iets van de eenvoudige opzet van de Panda in ere houdt. In het design van een aantal nieuwkomers zijn elementen van de in 2019 gepresenteerde Centoventi Concept terug te zien, zo zegt Olivier François.

Het feit dat Fiat wereldwijd overal dezelfde modellen wil aanbieden, is opvallend. Momenteel heeft Fiat in bijvoorbeeld Zuid-Amerika een compleet ander aanbod dan in Europa. Zo verkoopt het daar de Pulse, de Mobi, Argo, Cronos Strada en Toro. Het lijkt erop dat slechts de Strada daarvan overblijft als 'specifiek Zuid-Amerikaans model'.

Het op stapel staande modeloffensief moet van Fiat 'het Tesla voor iedereen' maken, zo verneemt Autocar van Olivier François. "Ik wil dat we het eerste volumemerk worden dat volledig elektrisch is." We mikken erop dat de 'opvolger van de Punto' en de eerste nieuwe cross-over van Fiat op het CMP-platform en de elektrische eCMP-variant daarvan komen te staan dat je kent van auto's als de Peugeot (e-)208, Opel Corsa(-e), Peugeot (e-)2008 en Opel Mokka(-e). De nieuwe voor EV's bestemde STLA-platformen van Stellantis staan namelijk pas voor over enkele jaren gepland.