Nieuwe Fiat Punto komt in 2023

Fiat's modellenaanbod is naast dat van andere volumemerken van Stellantis vrij beknopt. Sinds het verdwijnen van de Punto in 2018 heeft Fiat geen auto meer in het compacte segment, maar daar komt in 2023 verandering in. Dat meldt Stellantis-topman Carlos Tavares tijdens een videoconferentie waarin de bedrijfsresultaten werden besproken.

Fiat komt in 2023 met een opvolger van de Punto en dat betekent dat Fiat na enkele jaren eindelijk weer een aanbieding in het segment van auto's als de Peugeot 208 en 2008 krijgt. We noemen die twee concerngenoten niet voor niets, volgens Taveres komen Fiat's nieuwe B-segmenters op gedeelde platforms te staan en dat lijkt te betekenen dat Punto-opvolger het CMP en diens elektrische variant (eCMP) onder zich krijgen.

Of de opvolger van de Punto ook daadwerkelijk Punto gaat heten, is overigens nog maar de vraag. Het is niet ondenkbaar dat Fiat met een schone lei wil beginnen, al is Punto een zeer sterke naam gebleken. Daarnaast is het overigens heel aannemelijk dat Fiat naast opvolger van de Punto ook een compleet nieuwe compacte cross-over parkeert.

We verwachten dat de Punto-opvolger met vergelijkbare aandrijflijnen als de Peugeot 208 en e-208 beschikbaar komt. Reken dus op bekende PureTech-benzinemotoren en elektrische versies met een 50 kWh accupakket.

Punto

Fiat's Punto-avontuur startte in 1994 met de lancering van de eerste generatie, een drie- en vijfdeurs hatchback die in Europa de Uno afloste. Althans, in theorie. De Uno werd namelijk nog kortstondig naast de Punto geleverd. De door Giugiaro getekende Punto, wiens cabrioletversie door Bertone werd ontworpen, werd in 1999 vervangen door de tweede generatie. Zes jaar later diende de Grande Punto zich aan, een auto die in 2009 werd gefacelift en vanaf dat moment Punto Evo heette. De levensduur van dat model werd verder opgerekt door een tweede bijsnijsessie. Die opnieuw opgewarmde Punto Evo heette simpelweg weer Punto. In 2018 trok Fiat officieel de stekker uit de Punto. Tussen 1994 en 2018 verkocht Fiat in Nederland ruim 130.000 Punto's. Gemeten vanaf 1983 is de Panda daarmee na de Panda (193.000 stuks) het populairste model van het merk in ons land.