Fiat wordt volledig elektrisch merk in 2030

Fiat verkoopt per 2030 enkel nog volledig elektrische auto's. Dat doel is bekendgemaakt door de CEO van het merk, Olivier François.

Fiat sluit aan in het groeiende rijtje autofabrikanten dat een concreet jaartal hangt aan de overstap naar een puur elektrisch aanbod. Het is het eerste merk binnen Stellantis dat een dergelijk scherp doel neerzet. In 2030 gaan of zijn de laatste Fiats met een verbrandingsmotor aan boord de deur uit.

François licht het plan toe: "Het is onze taak om elektrische auto's op de markt te brengen die niet duurder zijn dan auto's met een verbrandingsmotor, zodra dat mogelijk is dankzij de dalende kosten van accu's. Dit is ons grootste project. Tussen 2025 en 2030 wordt ons aanbod geleidelijk aan enkel elektrisch. Een radicale verandering voor Fiat", aldus de Fransman.

Veel concreter wordt de strategie nog niet. Op dit moment zet het Italiaanse merk in op elektrische mobiliteit met de nieuwe, volledig elektrische Fiat 500e, maar gedetailleerde plannen voor meer elektrische modellen in de toekomst zijn er niet. De in 2019 onthulde Centoventi Concept was nog wel een vooruitblik op een mogelijke opvolger voor de Panda die ook volledig elektrisch zou worden. Hoewel er begin 2020 over productieplannen werd gesproken, bleef het sindsdien stil. In een interview met AutoWeek gaf Luca Napolitano (topman van Fiat Europa) vorig jaar aan dat hij het nog steeds een interessant concept vindt: “De Centoventi Concept, uitgebracht ter ere van het 120-jarige bestaan van ons merk, verbeeldt onze ultieme fantasie over hoe een mogelijke Panda-vervanger er op termijn zou uitzien en zou functioneren. Dus als ik op dit moment een nieuwe Panda zou mogen ontwikkelen, dan zou de Centoventi Concept daarvoor het perfecte uitgangspunt zijn. Meer kan en wil ik er niet over kwijt.”

Het doel van Fiat is mogelijk een voorbode voor andere merken binnen het concern. Er wordt (in de toekomst) natuurlijk veel techniek uitgewisseld tussen merken als Peugeot, Opel en Fiat, dus logischerwijs wordt het in ontwikkeling zijnde modulaire EV-platform van het voormalige PSA de hoeksteen voor meer concrete deadlines voor uitfasering van de verbrandingsmotor.