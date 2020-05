'Fiat werkt aan Tipo cross-overs en nieuwe Punto'

Momenteel tref je in de showroom van Fiat de 500, 500 cabriolet, 500X, Panda en Tipo aan. De laatste als hatchback en stationwagon. Waar de 500 en diens afgeleiden het voor een belangrijk deel moeten hebben van hun stijl, zijn het de Panda en de Tipo die de meer no-nonsense klant aan moet spreken. Het lijkt erop dat Fiat in de komende jaren weer wat meer op dat laatste gaat inzetten. In gesprek met AutoExpress laat Fiat-topman Olivier Francois weten dat de Tipo de hoeksteen van veel meer wordt: "De nieuwe generatie van de Tipo moet meer 'relevante ruimte' zoeken: SUV's dus. Je mag waarschijnlijk een Tipo-modellenlijn verwachten, naast de Tipo of in plaats van de Tipo." Of de reguliere hatchback-Tipo na deze generatie nog blijft bestaan, is dus maar de vraag. Waarschijnlijk komen er één of meerdere cross-over met die typenaam. Eentje in ieder geval, want Francois hint al op een Qashqai-concurrent uit de Fiat-stal.

Het compacte middenklasser-segment krijgt dus op den duur weer wat meer vertegenwoordiging vanuit Fiat, maar ook de compactere hoek kan een inzending uit Italië verwachten. Tussen de Panda en de Tipo is namelijk nog een gat te vullen sinds de Punto bijna twee jaar geleden na een lange carrière afzwaaide. Volgens Francois wordt daar door Fiat aan gewerkt en kunnen we dus rekening houden met de komst van een nieuwe 'Punto'. Of die ook weer zo zal heten, óf dat de nieuwe B-segmenter bij de eerder genoemde Tipo-familie hoort, is nog afwachten.