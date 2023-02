Fiat Tipo: Nederlands afscheid nabij

Er verdwijnt binnenkort nog een bekende modelnaam van de Nederlandse markt. De Fiat Tipo is nog even leverbaar, maar wandelt langzaam maar zeker van het Nederlandse verkooppodium.

De Fiat Tipo is nog in Nederland leverbaar en is ook nog in de configurator van Fiat te vinden, maar op de modellenpagina van Fiat wordt de Tipo niet meer genoemd. Uit navraag bij de Nederlandse importeur blijkt dat de Fiat Tipo in Nederland inderdaad geen lang leven meer is beschoren.

In 2015 keerde modelnaam Tipo na zo'n twintig jaar in Nederland terug. De huidige generatie Tipo beleefde zijn publieksdebuut als vierdeurs sedan, maar kwam een jaar later ook als Hatchback én als Station Wagon. De Tipo Sedan werd al in 2018 uit het Nederlandse leveringsgamma geknipt, maar de hatchback en stationwagon mochten blijven. De complete Tipo-familie ging in 2020 onder het mes en kreeg nieuwe benzinemotoren. Later introduceerde Fiat de Tipo Hybrid met een mild-hybride aandrijflijn. Sinds de herintroductie van de Fiat Tipo zijn er in Nederland een ruime 2.000 exemplaren van geregistreerd. De Tipo die Fiat vanaf 1988 en tot midden jaren 90 in Nederland verkocht was hier goed voor ruim 30.000 verkochte exemplaren.

Momenteel zijn de Fiat Tipo Hatchback en Tipo Station Wagon in Nederland alleen nog met de 130 pk sterke mild-hybride aandrijflijn te bestellen. De Fiat Tipo Hatchback kost minimaal €31.844, voor de Tipo Station Wagon vraagt Fiat minstens €32.856. Fiat zegt dat het zich in Nederland vooral op het A- en B-segment wil richten en dat betekent dus dat auto's als de 500, 500X en Panda voortaan volop de aandacht krijgen. Omstreeks 2025 wordt de Tipo naar verluidt opgevolgd door een cross-overachtige. Het zou zomaar kunnen dat de Tipo in zijn nieuwe vorm terugkeert naar Nederland.