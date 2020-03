Facelift op stapel voor Fiat Tipo

Het is 2016 als Fiat de Tipo op de Europese markt brengt, een compact model dat in dat jaar als sedan zijn Nederlandse debuut beleefde. Een jaar later kwam niet alleen een vijfdeurs hatchback, maar ook een stationwagen het Tipo-gamma versterken. Verkooptechnisch weet de Tipo, waarvan de sedanversie medio in 2018 al uit het gamma werd geknipt, in Nederland geen potten te breken. Hoewel de Tipo te krijgen is met een 120 pk sterke 1.4 T-Jet, een turbobenzinemotor, fungeert een atmosferische 95 pk krachtige 1.4 als basismotor. Deze machine is een exemplaar van de inmiddels verouderde Fire-familie, een blok dat de Tipo in ons fiscale stelsel geen gunstige vanafprijs geeft. Dat verandert straks mogelijk bij de introductie van de gefacelifte Tipo die op deze foto's voor het eerst te zien is.

Fiat heeft in 2018 een compleet nieuwe motorenfamilie ontwikkeld die het schaart onder de noemer 'Firefly'. Deze nieuwe motoren van Fiat's Global Small Engine (GSE)-motorenfamilie zijn drie- en viercilinders die in diverse vermogensversies leverbaar zijn. Naast atmosferische machines zijn er de T3 en de T4. Die eerste is een geblazen 1.0 driepitter die maximaal 120 pk en 190 Nm opwekt. De T4 is een 1.3 viercilinder die tot 180 pk en 270 Nm weet te genereren. Met name de 120 pk sterke 1.0 zou een interessante vervanger van de 120 pk sterke 1.4 T-Jet zijn. De turboloze variant van de 1.3 is goed voor 101 pk en zou in theorie de 95 pk sterke 1.4 Fire-krachtbron kunnen vervangen. Als Fiat de stoute schoenen aantrekt, brengt het ook een plug-in hybride aandrijflijn naar de Tipo, daar concerngenoot Jeep een dergelijke aandrijflijn levert voor de Renegade. Het ligt echter meer voor de hand dat Fiat een van mild-hybridtechniek uitgeruste krachtbron naar de Tipo brengt.

Op uiterlijk vlak lijkt er op basis van deze foto's niet veel te veranderen. Reken op de komst van een licht gewijzigde voorbumper en een herziene grille. In het interieur schroeft Fiat mogelijk de meest actuele versie versie van het Uconnect-infotainmentsysteem. Later dit jaar verwachten we meer informatie over de vernieuwde Tipo.

Sinds de lancering van de 'nieuwe Tipo' in 2016, zijn in Nederland tot en met februari in totaal slechts een ruime 1.600 exemplaren verkocht. Ter vergelijking: De Tipo ging in een van zijn mindere verkoopjaren (1994) in ons land nog 2.290 keer over de toonbank en vond in zijn beste verkoopjaar (1989) in 6.304 klanten een nieuwe eigenaar.