Fiat Tipo (1989) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Het komt niet vaak voor dat iemand een bijna vergeten model waar amper markt voor is tot in de puntjes opknapt. Dat is echter wel wat gebeurde bij deze Fiat Tipo uit 1989. Die staat er weer prachtig bij en zoekt nu een nieuw baasje.

De eerste Fiat Tipo valt op in zijn zeldzaamheid. Zo snel als ze kwamen, zo snel zijn de meeste Tipo's ook weer verdwenen. Het was een behoorlijk succes voor Fiat en toch zijn er vandaag de dag volgens onze gegevens nog geen 200 over in Nederland. Dat terwijl er in totaal net iets meer dan 30.000 stuks over de Nederlandse toonbank gingen. In topjaar 1989 verkocht Fiat er hier 6.304 en één daarvan is onlangs klaargemaakt voor een tweede leven. Deze Fiat Tipo 1.4 i.e. DGT.

We nemen onze hoge hoed af voor de particuliere aanbieder van deze Tipo, want hij heeft veel werk verzet. De Tipo in kwestie heeft met een kilometerstand van net iets boven de 54.000 km een behoorlijk rustig leven gehad en toch was er genoeg op te knappen. Uit de advertentietekst maken we op dat de Tipo een hele waaier aan nieuwe onderdelen heeft gekregen, de koets een antiroestbehandeling heeft gehad en vrijwel het hele onderstel is aangepakt. Afgaande op de foto's is het ook nog een erg knap exemplaar, dus het resultaat mag er ongetwijfeld zijn.

De passie is bewonderenswaardig als je zoveel tijd en geld steekt in een auto die eigenlijk toch een beetje is weggezakt in het collectieve geheugen. Een rendabel project is het ook niet, want hoewel de vraagprijs van €4.500 niet mals is, is er volgens de aanbieder bijna €5.000 in gestoken. Als je dan geen liefhebber bent ... Het is ook nog eens een Tipo die, op zijn staat na, niet per se heel bijzonder is. 'Gewoon' een 1.4 DGT, die slechts één stapje hoger in het aanbod stond dan de instapper. De letters DGT geven aan dat het een Tipo is met het bijzondere digitale instrumentarium. In het grotendeels met een liniaal getekende dashboard wordt alles digitaal weergegeven. Van de snelheid tot de koelwatertemperatuur, van de tijd tot het toerental. Ook zijn er twee lampjes aanwezig waarmee wordt aangegeven of je wel of niet zuinig rijdt.

De Fiat Tipo wist vooral met zijn flinke binnenruimte behoorlijk te overtuigen, maar wat minder met zijn lijnenspel en bouwkwaliteit. Die laatste twee zaken zorgden ervoor dat de Tipo betrekkelijk snel uit het straatbeeld verdween en het tegenwoordig flink speuren is om er nog eentje te vinden. Een exemplaar zoals deze vind je al helemaal niet snel meer. Ongetwijfeld zijn er ook voor de Tipo liefhebbers te vinden, dus daar zal de verkoper na een dergelijke investering en betrekkelijk hoge vraagprijs naarstig naar op zoek zijn. We helpen hem graag een handje, want deze Tipo verdient toch een warm nieuw thuis?