Fiat Tipo - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Tien. Dat is het aantal Tipo's dat Fiat dit jaar tot het moment van schrijven verkocht. Vorige maand rolde er zelfs slechts één exemplaar de showroom uit! Waaraan ligt dat? Tijd om het basismodel van de gefacelifte Tipo onder de loep te nemen en te kijken in hoeverre je nog waar voor je geld krijgt bij de Italianen.

Fiat Tipo 1.5 Hybrid 130 DCT-7 Street

€29.990

Ai, die vanafprijs is om mee te beginnen niet misselijk. Een nieuwe Tipo kost je tegenwoordig op een haar na 30 mille. Ter vergelijking: vier jaar geleden kon je nog een nieuwe Tipo krijgen voor onder de 20 mille. Maar tijden veranderen en alle nieuwe auto's zijn aanmerkelijk duurder geworden, dus ook bij Fiat. Wat echter vooral niet helpt voor de hoogte van de vanafprijs is dat Fiat de basismotoren van de Nederlandse prijslijst trapte. Nu levert het merk alleen nog de 130-pk 1.5 Hybrid in de Tipo, een mild-hybride aandrijflijn. Daarbij krijg je wel meteen een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Vandaag is rood

Liefhebbers van de kleur rood kunnen hun portemonnee alvast laten liggen bij het kiezen van de exterieurkleur. Het getoonde 'Rosso Passione' is namelijk de standaardkleur voor de Tipo. De overige zes leverbare kleuren kosten €490 tot €690 extra. Verder herken je het instapmodel van de Fiat Tipo aan zwarte kappen voor de zijspiegels en zwarte deurgrepen. Bij de basisversie van de pre-facelift Tipo werden de spiegelkappen wel meegespoten in de carrosseriekleur en waren de deurgrepen verchroomd. De plek van de mistlampen in de voorbumper is verder afgedekt met een zwart kunststof kapje. De Tipo rolt op 16-inch stalen wielen met wieldoppen. Andere wielen zijn op het uitrustingsniveau Street af fabriek niet leverbaar.

Op de basisuitvoering van de Tipo moet je het verder stellen met led-dagrijverlichting en halogeen koplampen. De achterlichten hebben eveneens nog geen ledjes en een lichtsensor tref je ook niet aan op de goedkoopste Tipo. Bij het parkeren krijg je daarnaast geen hulp van een achteruitrijcamera of parkeersensoren. De buitenspiegels zijn elektrisch verstel- en verwarmbaar, maar niet elektrisch inklapbaar. Al met al verschilt de gefacelifte Tipo van buiten niet of nauwelijks van zijn tien mille goedkopere voorganger.

Analoge tellers

Vanbinnen zijn de verschillen veel groter. Waar de basis-Tipo het voor de facelift moest stellen met een vrij simpele radio en handbediende airco, krijg je op de Tipo Hybrid direct een 7-inch Uconnect-touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto en automatische airco. Ook een multifunctioneel lederen stuurwiel is altijd aanwezig. Als bestuurder kijk je uit op analoge klokken met daartussenin een 3,5-inch scherm voor de boordcomputer. Pas op de duurdere uitvoeringen is een 7-inch digitaal instrumentarium standaard aanwezig. Heel kleurrijk is het binnenin de Tipo niet bepaald te noemen. De grijze stof op de zittingen vormt nog enig contrast met de rest van het interieur, dat voornamelijk zwart is.

Attributen die je verder aantreft aan boord van de basisversie van de Tipo zijn cruisecontrol, Lane Keep Assist en Intelligent Speed Assist en vermoeidheidsherkenning. Tegen meerprijs kun je nog een aantal pakketten aanvinken om het uitrustingsniveau verder op te krikken. Bij het 'Pack Safety Plus' krijg je voor €790 onder meer adaptieve cruisecontrol, een dodehoekindicator, lichtsensor, automatisch dimmende binnenspiegel, grootlichtassistent en een noodremassistent. Daarnaast kun je voor €550 het 'Pack Convenience' aanvinken met daarin onder meer een draadloze oplader voor je smartphone en middenarmsteunen voor en achter. Enkele losse opties zijn geïntegreerde navigatie (€490) en mistlampen voor (€190). Duurdere uitvoeringen op de prijslijst van de Tipo zijn de City (€31.590), de Cross (€33.290) en de RED (€34.290). Met name de Cross is in dat rijtje opvallend: de Tipo krijgt dan namelijk een ruigere uitstraling met 'skidplates', kunststof spatbordranden en dakdragers.

Waarom geen succes?

De basisprijs van de Tipo is weliswaar stevig, maar loopt in de pas bij concurrerende modellen in het C-segment. De Toyota Corolla bijvoorbeeld is met een vanafprijs van €27.695 in beginsel goedkoper, maar als je de hybride wenst met een paar opties, dan passeer je zo de grens van 30 mille. De Opel Astra en de Peugeot 308 zijn ook voor rond de 29 mille verkrijgbaar, maar dan heb je een handgeschakelde 1.0 driecilinder. Fiat zit met zijn prijsstelling dus niet verkeerd ten opzichte van de concurrentie.

Het verschil is wel dat die andere modellen veel jonger zijn dan de Tipo, die voor het eerst in 2016 op de markt kwam en daarna slechts kleine wijzigingen onderging. Maar ook toen de Tipo net op de markt kwam kon hij in ons land geen potten breken: 2017 vormde het hoogtepunt met 811 verkochte exemplaren, daarna ging het snel bergafwaarts. Vorig jaar verkocht Fiat 249 Tipo's in Nederland en dit jaar staat de teller dus nog maar op tien exemplaren. Het lijkt er niet op dat de Tipo Hybrid dat tij gaat keren.

Vind jij de basisversie van de Fiat Tipo een aantrekkelijke aanbieding? Of ga jij liever voor één van de concurrenten? Geef je mening in de reacties!