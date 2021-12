Fiat Scudo en e-Scudo: bekende naam, bekende vorm

Deze Fiat Scudo is het gevolg van een logische, maar ook ingewikkelde optelsom. De middelgrote bestelbus van Fiat was tot voor kort de Talento, die net als de Opel Vivaro was gebaseerd op de Renault Trafic. Bij de overname van Opel door PSA werd de Vivaro een afgeleide van PSA’s Peugeot Expert en Citroën Jumpy.

Nu wacht de Fiat-besteller hetzelfde lot, alleen wordt hier ook de modelnaam aangepast. Fiat gaat terug naar het oude ‘Scudo’, dat tussen 1994 en 2004 ook werd gevoerd op Fiats bestelbus in dit segment. En waar deelde die auto zijn basis mee? Juist met de nagenoeg identieke bussen van Peugeot en Citroën. Fiat is dus in alle opzichten terug op het oude nest, met dit verschil dat het merk onder Stellantis nu ook daadwerkelijk tot hetzelfde concern behoort als Peugeot en Citroën.

Drie lengtes, vier diesels

Een grote verrassing is de Fiat Scudo dus allerminst. Het grootste verschil met de genoemde Peugeot, Citroën, Opel en de Toyota ProAce is de neus, met daarin het Fiat-logo in de vorm die we eerder bij de Tipo zagen. De Fiat Scudo is er in drie lengtematen, van 4,61, 4,96 en 5,31 meter. Dat levert laadvolumes op van respectievelijk 4,6, 5,3 of 6,1 m3. Op motorengebied noteren we dieselversies met 102, 120, 145 of 177 pk, waarbij laatstgenoemde (officieel ‘180’) er alleen met een automaat is en er bij de 145 pk-versie kan worden gekozen tussen een handbak of een automaat.

Elektrisch

Daarnaast is er net als bij de andere modellen in deze reeks een elektrische versie. De e-Scudo is er met 50 of 75 kWh, wat een theoretisch bereik oplevert van respectievelijk 230 of 330 km.

Zoals het een goede besteller betaamt, komen er allerlei versies van de Scudo. Behalve een gesloten besteller is er ook een uitvoering met dubbele cabine, maar ook een geheel voor personenvervoer bedoelde Combivan. Deze negenzitter krijgt binnenkort gezelschap van een luxueus personenwagenbroertje met een aparte naam. Wat bij Opel Zafira heet, bij Peugeot Traveller en bij Citroën Spacetourer, gaat dan bij Fiat als Ulysse door het leven. Juist: ook al zo’n klassieke Fiat-naam.