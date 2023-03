Stellantis gaat middelgrote bestellers bouwen in Turkije

Stellantis gaat de productie van de zogenaamde K0-bedrijfswagens uitbesteden aan de Tofaş-fabriek in Turkije. Die krijgt er daarmee in één klap vijf modellen van evenzoveel merken bij.

Dat van die vijf modellen moet je natuurlijk niet al te letterlijk nemen. De Fiat Scudo, Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Opel Vivaro en Toyota ProAce zijn immers in de basis aan elkaar gelijk. Met een ander frontje en uiteraard unieke merklogo’s en typeplaatjes hebben alle genoemde merken zo een bus in huis. Behalve de genoemde bestelversies zullen ook de personenauto-varianten van de genoemde modellen in de Turkse fabriek worden gebouwd.

Die fabriek in kwestie is die van Tofaş. Als dat woord je bekend voorkomt, is dat niet gek: Tofaş was ooit een automerk. Het bouwde vooral Fiat-producten in licentie en bleef ook na het verdwijnen van Tofaş als merknaam verbonden aan Fiat. Dat maakt Tofaş nu tot een fabriek van Stellantis, waar alle genoemde merken behalve Toyota onderdeel van zijn. De productie van de bestelbussen gaat nog niet direct van start: begin 2025 moet het zover zijn.

Hoewel Stellantis het niet met zoveel woorden zegt, heeft de keuze voor Turkije ongetwijfeld wat van doen met de noodzaak om de productie in Rusland van deze modellen een halt toe te roepen. De bedrijfwagens worden ook gebouwd in Frankrijk en in Engeland.

Tofaş maakt op dit moment al de Fiat Doblo en de Tipo, die in Turkije Egea heet en daar erg populair is. De Doblo-productie zal nog doorgaan tot juli, als er in de zomervakantie van start wordt gegaan met het ombouwen van de productielijn. De Tipo/Egea wordt nog doorgebouwd tot het einde van 2025, wat betekent dat de levensduur van dat model verder wordt verlengd.