Prijzen gefacelifte Fiat Tipo bekend

Fiat voerde in oktober vorig jaar een relatief ingrijpende facelift door op de in Nederland niet erg populaire Tipo. Het model kreeg een gewijzigde voor- en achterzijde aangemeten en kreeg Firefly-motoren. Daarnaast introduceerde Fiat met de Cross een nieuwe variant op basis van de Hatchback. De Sedan, die in Nederland kortstondig leverbaar was, keert niet meer terug naar ons land. Fiat heeft nu Nederlandse prijskaartjes aan de vernieuwde Tipo gehangen.

De jongste Tipo is alleen verkrijgbaar met de nieuwe 100 pk en 190 Nm sterke 1.0, een geblazen driecilinder die de 95 pk en 126 Nm sterke 1.4 viercilinder vervangt. De MultiJet-dieselmotoren met 95 en 130 pk slaat de Nederlandse importeur over. De vanafprijs bedraagt € 22.190. Dat bedrag is voor de Tipo Hatchback in de naamloze basisuitvoering. De Stationwagon kost in die samenstelling € 23.390. Hoger op de menukaart staat de City Life-uitvoering waar je voor de Hatchback € 23.990 en voor de Stationwagon € 25.190 kwijt bent. Dit is ook de eerste uitvoering waarmee de nieuwe met cross-overelementen doorspekte Tipo Cross leverbaar is. Die heeft derhalve een vanafprijs van € 25.990. De Life-uitvoering is de topuitvoering en kost als gewone vijfdeurs €25.990. Voor de Stationwagon en Cross in deze uitmonstering moet je achtereenvolgens € 27.190 en € 28.190 neertellen.

De gefacelifte Fiat Tipo is per direct te bestellen. Meer lezen? Dat kan, hier bespreken we uitgebreid wat er allemaal is veranderd!

Prijzen Fiat Tipo