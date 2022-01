Facelift voor Jeep Renegade

De Jeep Renegade is sinds 2014 in productie en dus heeft Stellantis besloten zijn inmiddels bijna acht jaar oude kleinste cross-over een facelift te geven. De vernieuwde Renegade blijft duidelijk als Renegade herkenbaar en krijgt onder meer een digitaal instrumentarium. Trek echter nog niet direct de portemonnee.

Het is al bijna acht jaar geleden dat Jeep zich met de Renegade op het segment van de compacte cross-overs stortte. De voor zijn klasse opvallend bonkig maar toch speels ogende Renegade debuteerde in maart 2014 tijdens de Autosalon van Genève en rolde in augustus voor het eerst van de band. Een kleine acht jaar na zijn introductie geeft Jeep de Renegade een facelift. In Brazilië.

Officieel rept de Europese tak van Jeep nog met geen woord over de vernieuwde Renegade, maar mocht-ie komen dan kun je nu wel alvast zien wat je op visueel gebied van de vernieuwde cross-over kunt verwachten. De gefacelifte Renegade blijft bovenal als Renegade herkenbaar en dat is goed nieuws voor wie het uiterlijk van de Renegade wel kan bekoren. De uit zeven sleuven opgebouwde grille kon als Jeep-kenmerk natuurlijk niet anders dan terugkeren, al is het zwarte masker eromheen anders van vorm. Aan de onderzijde volgt het masker nu de vorm van de sleuven én die van de koplampen, wat er in de praktijk op neerkomt dat het de grille net een maatje kleiner lijkt dan voorheen. De koplampen krijgen een aangepaste lichtsignatuur en de voorbumper van de Renegade gaat compleet op de schop. Let wel, Jeep heeft de vernieuwde Renegade vooralsnog in zijn stoerste vorm laten zien: als Trailhawk. Minder avontuurlijk aangeklede exemplaren zullen natuurlijk van deze versie afwijken.

Meer nieuws? Zeker. De op deze foto's zichtbare Trailhawk-uitvoering heeft nieuwe buitenspiegels en het deel van het dak tussen de voorruit en de achterruit in het zwart uitgevoerd. Dat brengt ons aan de achterzijde van de Renegade, want ook daar hanteert Jeep het penseel der vernieuwing. Het grootste nieuws vinden we bij de achterlichten. Die behouden hun vorm, maar verruilen hun naar een jerrycan verwijzende indeling voor een aangepaste lichtsignatuur met twee C-vormige led-delen. Ook aan de achterkant van de Renegade vinden we een nieuwe bumper.

Jeep meldt verder dat het de Renegade een volledig digitaal instrumentarium geeft, ook dat is een noviteit voor dit model. Later hopen we je meer te kunnen vertellen over het Renegade-nieuws voor de Europese en dus Nederlandse markt.