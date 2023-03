Facelift voor allergrootste SUV van Mercedes-Benz

Groot, groter, GLS. De GLS is met afstand de grootste SUV die Mercedes-Benz momenteel aanbiedt en het is die kolos die binnenkort een facelift krijgt. Op deze spionagefoto's is die vernieuwde Mercedes-Benz GLS van dichtbij te zien.

Met de X7 presenteerde BMW in 2017 een extra grote zevenzits SUV voor wie de X5 te weinig zitplaatsen biedt. Mercedes-Benz had in dat segment al de GLS en het was dat model dat in 2019 aan een nieuwe generatie werd geholpen. De BMW X7 werd vorig jaar vernieuwd en binnenkort lijkt ook de Mercedes-Benz GLS een facelift te krijgen. De extra weelderig uitgedoste Maybach-uitvoering is al tweemaal in vernieuwde vorm in beeld verschenen en nu duikt de gefacelifte GLS opnieuw op, ditmaal als Mercedes-AMG 63 AMG.

Zo heftig als de facelift die concurrent BMW de X7 gaf, wordt de GLS zo te zien niet bijgepunt. Zo lijken de koplampen gewoon hun vorm te behouden en lijkt ook het bumperwerk van deze AMG-versie zeer sterk op dat van het bekende model. De achterlichten zijn fanatieker met camouflagemateriaal beplakt en dus ligt het voor de hand dat hier ook het een en ander wijzigt.

Onder de kap van de huidige Mercedes-AMG GLS 63 ligt een 612 pk en 850 Nm sterke 4.0 V8. We mikken er niet op dat die machine er vermogen bij krijgt. De huidige achtcilinder is immers al een moderne 48v mild-hybrideversie. De GLS 63 AMG lanceert zijn 2.530 kilo in 4,2 seconden naar een snelheid van 100 km/h een heeft een topsnelheid van 250 km/h die optioneel is te verhogen naar 280 km/h.