De Saab 90 is een Finse Frankenstein

Als klein, zelfstandig automerk heeft Saab in de jaren 70 niet de financiële middelen om een compleet modellengamma te ontwikkelen. De Zweden moeten het dus hebben van samenwerkingen en creatief knip- en plakwerk. Zo ontstond de Saab 90.

Eind jaren 70 sluit Saab een overeenkomst met de Fiat-groep. Voor hun toekomstige topmodel (de 9000) liften de Zweden mee op de ontwikkeling van een nieuwe, grote Lancia. In ruil daarvoor verkoopt Saab op de Noord-Europese markten de Lancia A112 en de Saab-Lancia 600, een Delta met een Saab-logo. De timing is perfect aangezien de Saab 96 uit productie gaat. Het is de bedoeling dat de twee Lancia’s de rol van de 96 overnemen, maar daar komt in de praktijk niets van terecht. Bovendien krimpt Saab vanaf 1980 het aanbod van de 99 steeds verder in om plaats te maken voor de uitbreiding van de 900-serie.

Met minimale ontwikkelingskosten een nieuwe instapper

Uiteindelijk verhuist de productie van de 99 zelfs helemaal naar de Finse fabriek in Uusikaupunki. Het is de bedoeling om de 99 langzaam uit te faseren, maar de Finnen zien dat anders: die willen hun fabriek aan de gang houden. Tegelijkertijd beginnen de Saab-dealers steeds harder te morren over het uitgedunde modellenaanbod en vooral over het ontbreken van een betaalbaar instapmodel. In 1984 vallen de puzzelstukjes in elkaar als de Finnen voorstellen om de 99 te moderniseren. Ze ontwikkelen een ‘nieuw’ model met de neus van de 900 en de kont van de 99. Saab-directeur Sten Wennlo ziet een kans: zo’n opgefriste 99 is heel geschikt als betaalbaar instapmodel, alleen lijkt hij te veel op de duurdere 900. Hij besluit dan ook dat het andersom moet: de neus van de 99 met de achterkant van de tweedeurs 900 sedan. Zo krijgt Saab met minimale ontwikkelingskosten zijn nieuwe instapmodel.

Sommige dealers willen Saab 90 niet in showroom zetten

Toch is niet iedereen is er in eerste instantie blij mee. Sommige dealers vinden de Frankenstein-achtige creatie maar niets en willen de 90 niet in hun showroom zetten, maar Sten Wennlo maakt daar korte metten mee: wie de 90 niet verkoopt, verkoopt ook geen andere Saabs. De Saab 90 verschijnt begin 1985 op een beperkt aantal Europese markten. Het wordt geen enorm succes, maar vooral wat oudere Zweden en Finnen kunnen de simpele techniek en de aantrekkelijke aanschafprijs waarderen. De productie blijft steken op iets meer dan 25.000 exemplaren, en dat maakt deze Finse Frankenstein een van de zeldzaamste klassieke Saab-modellen.

Beperkt aantal Europese landen