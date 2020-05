Dít kost de machtige Mercedes-AMG GLS 63 4Matic

Mercedes-Benz heeft een vanafprijs gehangen aan zijn tot de tanden toe bewapende Goliath: de Mercedes-AMG GLS 63 4Matic. Per pk ben je ruim € 357 kwijt. Wetende dat de beresterke SUV tot maar liefst 634 pk op de been brengt, levert dat een stevige vanafprijs op.

Mercedes-Benz vraagt namelijk € 226.310 voor de heftige AMG 63-variant van de GLS. Daarmee bedraagt het prijsverschil met de 489 pk sterke suptopper GLS 580 maar liefst € 73.593. Voor die extra investering krijg je in principe dezelfde 4,0-liter V8, al is die machine in de GLS 63 AMG 4Matic veel krachtiger.

De van twee turbo's voorziene biturbo V8 is in de GLS AMG 63 4Matic in beginsel goed voor 612 pk en 850 Nm, maar dankzij een 48v-systeem én Mercedes' EQ-boost starter-generator stampt de aandrijflijn er tijdelijk 22 pk extra uit. Schakelen gebeurt met de AMG Speedshift-automaat, een negentraps automaat met dubbele koppeling die het vermogen over alle vier de wielen verdeelt. De aandrijflijn helpt de zo'n 2,5 ton wegende en 5,2 meter lange GLS in 4,2 tellen naar de 100 km/h. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h. Wie dieper in de buidel tast en het Driver Package aanvinkt, kan de topsnelheid verhogen tot 280 km/h. Het gemiddeld verbruik ligt op een niet bepaald bescheiden 11,9 l/100 km.

Natuurlijk heeft de potente GLS-variant meer dan slechts een heftige V8. De GLS AMG 63 4Matic heeft standaard adaptieve AMG Active Ride Control-luchtvering met actieve stabilisatie die rolbewegingen tegen moet gaan. Extra krachtige remmen, die zich schuilhouden achter 21-inch lichtmetaal, moeten het gevaarte weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. Goed nieuws voor de dwarsliggers onder ons: de GLS kan ook als achterwielaandrijver worden gereden, omdat de wijze waarop het vermogen over de wielen wordt verdeeld volledig variabel is. Natuurlijk is de GLS 63 4Matic+ in diverse rijmodi in te stellen, zoals Comfort, Sport, Sport+ Trail en Sand. Vanbuiten is de GLS 63 4Matic onder meer te herkennen aan zijn AMG-grille met verticale spijlen en aan zijn motorkap met zogenoemde 'powerdomes'. Onderaan de bilpartij krijgen vier hoekige uitlaateindstukken een plek, stortkokers die aan weerszijden van een diffuser worden geplaatst.