Subaru Impreza (1997) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De eerste Subaru Impreza was om allerlei redenen een memorabele auto. Het model zette Subaru zonder meer op de sportieve kaart dankzij de GT Turbo-versie, maar ook over de reguliere uitvoeringen is genoeg te vertellen. Neem de facelift van 1997 én 1998.

‘Saai!’. Dat was ooit al snel het oordeel als er een Japanse auto in beeld kwam, zeker als de auto in kwestie een compacte sedan was. Het oordeel was misschien soms terecht, maar zeker niet in het geval van de eerste Subaru Impreza. Met een standaard boxermotor en vaak aanwezige vierwielaandrijving was de auto om te beginnen technisch interessant, maar ook het koetswerk mag er zijn. Zo beschikte de in 1992 gelanceerde auto over een opvallend gladde, afgeronde koets, was er een ‘Plus’ met een ongebruikelijke vijfdeurs koets en kreeg iedere Impreza stijlloze portierruiten mee. Noem dat maar saai!

Paneel

Aanvankelijk hadden Impreza’s nóg een opvallend kenmerk: de grille. Vroege exemplaren met de bescheiden non-turbomotoren kregen tussen de koplampen een grotendeels afgesloten paneel in carrosseriekleur mee. Alleen in het midden, rond het logo, was een klein stukje grille te vinden. Later werden alle modellen voorzien van de bredere grille die al eerder op de 555/GT Turbo te vinden was.



Lijst

Dat is echter niet de facelift waar het vandaag over gaat. De grootste vernieuwingsronde van deze generatie begon in 1997. Toen ging vrijwel de complete neus op de schop, al moet je twee keer kijken om dat te zien. Motorkap, koplampen, grille én voorbumper werden vervangen door strakkere exemplaren. De eerder compleet afgeronde koplampen kregen er bij de binnenste bovenhoek een duidelijke knik bij en keken daarmee wat zelfverzekerder de wereld in. Een nieuwe motorkap sloot daar strak bij aan, terwijl de grille vanaf ’97 werd gevat in een in carrosseriekleur uitgevoerde ‘lijst’. De bumper verloor z’n ogenschijnlijke (maar louter ingetekende) sierstrip en kreeg ook voor wat betreft de luchtinlaten een andere indeling. Tegelijkertijd werd de achterbumper strakgetrokken.

Forester-dashboard

Wat in 1997 nog niet significant veranderde, is het interieur. De Impreza behield in dit jaar dus het ronde dashboard van het origineel, een typisch product van de vroege jaren negentig. In 1998 kwam men daar echter op terug. In dat jaar werd de recent gefacelifte Impreza voorzien van het dashboard van de Forester, een veel strakker en aanzienlijk moderner ogend geheel. Een Impreza uit 1997 is dus zeldzaam tegen wil en dank en combineert de ‘nieuwe’ neus met het originele dashboard. In 1999 volgde trouwens nog een kleine wijziging: de koplampen werden voorzien van helder glas.