Nieuwe motoren en minder uitlaten voor Cupra Ateca

De Cupra Ateca verscheen in 2018 en was toen de eerste auto met ‘Cupra’ als merknaam. Een wat opmerkelijke keuze om zo’n heel nieuw merk met een bestaand SUV-model van Seat te lanceren, want de Cupra Ateca is immers gewoon een Seat Ateca met andere logo’s. Én een andere motor, voegden we daar tot op heden aan toe, want de Cupra Ateca had mooi wél een 300 pk sterke 2.0 TSI in de neus.

Vanaf nu is dat anders, want Cupra voegt de bekende 1.5 TSI met 150 pk en een 2.0 TSI met 190 pk aan het aanbod toe. Beide motoren zijn standaard gekoppeld aan een zeventraps DSG en de sterkste van de twee – die met 190 pk dus – heeft 4Drive-vierwielaandrijving.

Aan de buitenkant brengen de nieuwe motoren eveneens een belangrijk verschil, want anders dan de 300-pk versie heeft hij geen zichtbare uitlaten. Dat betekent dat er vier grote stortkokers verdwijnen. Ze maken plaats voor een heftig, diffuser-achtig onderdeel dat de uitstraling van die uitlaten in plastic tracht te evenaren. De Cupra Ateca ziet er dus ook in deze vorm vrij dik uit.

Wie nog steeds twijfelt of Cupra daadwerkelijk Seat gaat vervangen als automerk in alle delen van de markt, wordt door dit nieuwtje ruw met de neus op de feiten gedrukt. Het doel van deze stap is uiteraard om de Cupra Ateca bereikbaarder en dus populairder te maken.

Cupra begon bij de lancering van het merk met pure benzinemodellen in ons land, om later aan te kondigen dat er louter geëlektrificeerde auto's naar Nederland zouden komen. Later werd dat ‘geloof’ weer wat losgelaten, want de Formentor is tevens leverbaar geweest met de 1.5 TSI, en voor de Leon is die variant net aangekondigd.

Update:

Zoals we al vermoedden, keert de Cupra Ateca niet terug naar Nederland. Cupra zegt zich hier te willen richten op geëlektrificeerde modellen, wat kennelijk betekent dat er minimaal mild hybrid-hulp aanwezig moet zijn.