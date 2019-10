Facelift Friday: Hyundai Scoupe

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Wie kent ‘m nog, de Hyundai Scoupé? We weten dat een aantal forumleden de auto een warm hart toedraagt, maar buiten dat selecte groepje is de eerste poging van Hyundai tot iets sportiefs compleet in de vergetelheid geraakt. Daar gaan we vandaag wat aan doen.

De Scoupé was het resultaat van de begrijpelijke wens van Hyundai om met een heuse imagomaker te komen. Met onder meer de Pony was het merk al sinds 1978 aanwezig in Nederland, maar een echt aansprekend model was er nog niet. Dat veranderde in 1989, al zijn er vast lieden die staan te springen om aan te geven dat ook de Scoupé niet in aanmerking komt voor het predicaat ‘echt aansprekend’. Zijn bescheiden 1,5-liter viercilinder met nog geen 90 pk speelt daarbij ook een rol.

Voor Hyundai was de auto echter een big deal, want een coupé is typisch een auto die wordt gekocht door mensen die graag een beetje extra investeren in lastig meetbare zaken als uitstraling. Daarmee toonde Hyundai dus lef, hoewel de Scoupé binnen zijn genre een bescheiden aanbieding was.



In feite was het een tweedeursversie van de Excel, de sedanversie van de laatste Pony, maar Hyundai deed wel wat moeite om zijn nieuwkomer van een onderscheidende koets te voorzien. Zo kreeg de Scoupé een gladde neus en een stel bijzondere, in vakjes onderverdeelde achterlichten. Ook de manier waarop de achterste zijruit ogenschijnlijk naadloos overgaat in de achterruit, is een typisch kenmerk voor de Scoupé.

In 1993 werd de Scoupé stevig blij de kladden gevat. Al het plaatwerk aan de voorzijde werd daarbij vervangen. De dichte neus met strakke lichtunits maakte plaats voor een meer afgerond geheel met in segmenten verdeelde, grotere koplampen en een bescheiden grille met het inmiddels overbekende ‘H’-logo. Aan de achterzijde kwamen nieuw ingedeelde lichtunits, waarbij de tinten zwart en rood het gehele oppervlak verdeelden. Wat aanpassingen aan het dashboard én een vernieuwde 1.5-motor met meer vermogen maakten de vernieuwingsslag compleet.