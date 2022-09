Toyota Camry (2000) - Facelift Friday

De Camry van de intern XV20 geheten generatie verscheen in 1996 op de markt. In Japan was hij er net als zijn voorganger als stationwagon en sedan, maar wij kregen in dit geval uitsluitend de sedan voorgeschoteld. Toen al werd duidelijk dat de grote Toyota in Europa een steeds kleinere rol zou gaan spelen, al is de huidige generatie weer gewoon in Nederland te koop. Maar we dwalen af. De XV20 onderscheidt zich wat ons betreft tot op de dag van vandaag met een opvallend strakke, ranke koets. Zijn koetswerk is bijzonder slank, wat dankzij de vele horizontale lijnen in de kont vooral van achteren mooi duidelijk wordt. Hij oogt breed, strak en is simpelweg goed geproportioneerd. Dat de auto destijds desalniettemin veelal als ‘suf’ werd omschreven, komt wellicht vooral door (vooroordelen en) het weinig opzienbarende front.

In 2000 werd een gefacelifte versie van deze Camry de showroom in gereden. Op het eerste gezicht was er maar weinig veranderd. We noteren na een snelle blik helder glas voor de koplampen, wat meer chroom rond de grille en een iets anders ingedeelde voorbumper. Er is echter meer aan de hand, want zowel koplampen als achterlichten zijn bij de nieuwere versie net even groter. In beide gevallen komt dat doordat er aan de onderzijde wat centimeters aan de units worden toegevoegd. Bij de nu heldere achterlichten is dat vooral in het midden, aan weerszijden van de kentekenplaat, het geval. De achterlichten zijn daardoor na 2000 niet meer volledig recht. Aan de voorkant valt het verschil zo mogelijk nog minder op, maar moeten we toch opmerken dat de koplampen na de eeuwwisseling wat dieper in de voorbumper snijden. Ook krijgt de auto vanaf de facelift een aparte grootlichtsectie in de koplamp mee. Dat biedt vooral een praktisch voordeel, want de gecombineerde H4-oplossing van het origineel biedt op donkere wegen aanzienlijk minder zicht. Is de facelift van deze Camry daarmee zelf ook geslaagd? Laat je horen in de reacties!