Extreem heftige Opel Corsa is 800 pk sterke elektrische koortsdroom

Knotsgek, maar toch relevant

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Lars Krijgsman

Wat hebben twee samen 800 pk sterke elektromotoren in een Opel Corsa te zoeken? Helemaal niets, maar dat maakt deze Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo alleen maar leuker. En hij is nog enigszins relevant ook!

Opel heeft een extreem uitgebouwde concept-car getoond die luistert naar de ellenlange naam Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Die naam geeft al weg dat computerspel Gran Turismo er iets mee te maken heeft. Daarin komt de auto virtueel beschikbaar, maar laat je daardoor nog niet uit dit artikel wegjagen. De Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo komt er namelijk ook daadwerkelijk in tastbare vorm. Hij spreidt z'n spoilers en vleugels in september namelijk uit tijdens de IAA in München, en dat is niet de enige reden waarom deze extreme creatie relevant is.

Eerst duiken we in de specificaties. Een studiemodel dat voornamelijk uit digitale eentjes en nulletjes bestaat laat zich natuurlijk eenvoudig volproppen met vermogen. De Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo heeft op zowel de voor- als achteras een 476 pk sterke elektromotor. Samen zijn ze goed voor een in deze klasse natuurlijk kolderieke 800 pk. De knotsgekke Corsa houdt nog eens 80 pk achter de hand die met een druk op de knop gedurende 4 seconden beschikbaar is. De vierwielaangedreven Opel sprint op papier in slechts 2 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 320 km/h. In de bodem van de in theorie 1.170 kilo zware race-Corsa schuilt een 82 kWh accu. Dat is zeer waarschijnlijk dezelfde accu als die leverbaar is in de Grandland Electric.

Waarom de Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo toch enige relevantie heeft? Welnu: Opel zegt dat het hiermee het signaal afgeeft dat het zich blijft vastbijten in sportieve GSE-modellen. Onlangs maakten we al kennis met de Mokka GSe en daar lijkt het dus niet bij te blijven. Het is dan ook aannemelijk dat er ook van de Corsa een GSe-versie komt. Van zustermodellen Lancia Ypsilon en Peugeot e-208 bestaan immers ook sportieve en 280 pk sterke versies.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Meer relevantie: Opel spreekt van een 'nieuwe, meer technische evolutie van Opels designfilosofie'. De heftige Corsa heeft niet alleen een nieuwe stijl achterlichten, maar ook een nieuwe versie van de Opel Vizor, compleet met een ditmaal wél verlicht verticaal element. Reken maar dat je hier later op productiemodellen ook iets van terug gaat zien. Prettig gestoord, maar toch relevant: het bestaat.

