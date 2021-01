Exclusief: Seres 5 en 7 nog dit jaar in Nederland

Het kan snel gaan in autoland. Begin december meldde Seres zich als nieuwe speler, een Chinees-Amerikaanse fabrikant wiens elektrische modellen via Green Mobility Group Europe hun weg naar de consument vinden. De net geen 38 mille kostende 4,39 meter lange elektrische cross-over Seres 3 is de eerste voor Europa bestemde auto van het merk, maar daar blijft het niet bij. AutoWeek kan exclusief melden dat hij nog dit jaar ook in Nederland gezelschap gaat krijgen van de Seres 5 en Seres 7.

Seres 5

De Seres 5 is een zogenoemde SUV Coupé, een SUV-achtige met een sterk aflopende daklijn die nog eens wordt benadrukt door de naar achteren toe sterk geknepen raampartij. Waar de '3' met zijn 163 pk sterke elektromotor en 52 kWh accupakket overduidelijk op een meer doorsneepubliek is gericht, mikt de 4,7 meter lange '5' op een ander publiek. De vierwielaangedreven SUV krijgt namelijk een elektrische aandrijflijn die goed is voor maar liefst 694 pk en 1.040 Nm. Daarmee spurt de auto in zo'n 3,5 seconden naar de 100 km/h. Reken op een accupakket met een capaciteit van zo'n 90 kWh, goed voor een NEDC-bereik van dik 480 kilometer.

De Seres 5 werd in april 2019 door het toen nog SF Motors geheten bedrijf als SF5 aan de Chinese consument voorgesteld. De SF5 is in China ook met een range extender beschikbaar. Die versie heeft eveneens een systeemvermogen van bijna 700 pk, al is het accupakket met 33 kWh een stuk kleiner. De Seres 5 krijgt net als die SF5 zeer waarschijnlijk een interieur waarin een 17-inch verticaal georiënteerd display de middenconsole domineert.

Seres 7

Een stap hoger komt de Seres 7 te staan, een elektrische cross-over met een meer sedanachtige maar ook enigszins opgehoogde koets. Er zijn nog geen uitgebreide technische specificaties bekend, al verwachten we dat -ie in ieder geval ook met de 694 pk sterke elektrische aandrijflijn leverbaar wordt. Deze spannend ogende EV komt iets later dan de '5' naar Nederland. Als alles meezit, staat de eerste Seres 7 nog voor het eind van dit jaar op Nederlandse bodem.

Seres 3

De eerste exemplaren van de begin december in Nederland geïntroduceerde Seres 3 zijn nipt voor het eind van jaar nog op Nederlands kenteken verschenen. De eerste voor Nederland bestemde zending betreft volgens Green Mobility Group Europe 50 auto's waarvan de eerste auto's 31 december op naam zijn gezet. Ze worden uit Europese voorraad geleverd; vooralsnog zit er geen beperking op het aantal voor Nederland bestemde exemplaren.