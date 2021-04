Huawei's 'eerste auto' is een Seres SF5

Huawei werkt aan een eigen elektrische auto, zo vernamen we begin dit jaar. Daar steekt het maar liefst 1 miljard dollar in en haakt het voor aan bij Chinese autogiganten als BAIC, GAC en Changan Automobile. In Shanghai presenteert Huawei nu z'n 'eerste auto', maar dat is er een die we al kennen en die op de komst van de 'eigen EV' vooruit loopt. Huawei gaat namelijk de Seres SF5 verkopen in z'n grootste Chinese winkels. Een auto die al twee jaar geleden onthuld is en ontwikkeld is door het Chinees-Amerikaanse Seres, een fabrikant die hier in Nederland sinds kort de S3 aanbiedt.

Weinig Huawei dus, zou je zeggen. Toch is de techgigant wel degelijk verantwoordelijk voor technologie in de SF5. Huawei ontwikkelde naar eigen zeggen namelijk samen met Seres de technologie die de 4,7 meter lange SF5 aan een bereik van 'ruim 1.000 km' moet helpen. Huawei DriveONE, noemt men dat. Wat men er precies mee bedoelt, wordt nog niet helemaal duidelijk, waarschijnlijk nam Huawei de ontwikkeling van de systeemsoftware van de auto voor z'n rekening. De SF5 is uitgerust met twee elektromotoren die samen 552 pk en 820 Nm over alle vier de wielen verdelen en hun elektriciteit uit een klein accupakket halen dat bijgeladen wordt door een 112 pk sterke 1.5. Zonder de range-extender is volgens Huawei een volledig elektrische actieradius van 180 km (NEDC) mogelijk. Wie de SF5 op z'n staart trapt, kan in 4,7 seconden van 0 naar 100 km/h versnellen.

Een ander aspect waar Huawei verantwoordelijk voor is, is de connectiviteit van het infotainmentsysteem. Huawei HiCar werkt in de Seres SF5 en daarmee is het mogelijk om je smartphone op het infotainment aan te sluiten. Huawei's versie van Android Auto en Apple Carplay, kort door de bocht. Daarmee zijn mobiele apps te gebruiken op het infotainmentscherm en kun je de boel ook bedienen met de spraakassistent. Ook is de auto te koppelen aan andere 'slimme apparaten' die bijvoorbeeld thuis staan, waardoor je vanuit de auto bijvoorbeeld alvast de gewenste temperatuur thuis in kunt stellen. Huawei is ook verantwoordelijk voor het afstellen van het via 11 speakers werkende geluidssysteem in de SF5.

Huawei begint nog deze maand met de verkoop van de SF5 in zijn winkels in China, voor een vanafprijs van omgerekend tegen de €30.000. Aangezien Seres zoals gezegd ook in Nederland inmiddels auto's verkoopt, moet je er niet gek van opkijken als de SF5 op den duur ook hier leverbaar wordt. Dat kan dan echter wel een andere versie zijn die wellicht aantrekkelijker is: de SF5 werd twee jaar geleden ook al gepresenteerd als volledig elektrische variant zonder range-extender, met 694 elektro-pk's, een 90 kWh-accupakket en een rijbereik van 480 km (NEDC).