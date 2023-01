Seres 5: elektrische SUV met 585 pk binnenkort in Nederland

Van het Chinese Seres kun je momenteel alleen de 3 kopen, maar daar komt binnenkort de Seres 5 bij. De Seres 5 is van een heel ander kaliber dan de Seres 3 en is 585 pk sterk!

Eind 2020 meldde het Chinese merk Seres zich in Nederland. Het bedrijf biedt momenteel alleen de €37.995 kostende Seres 3 aan, een elektrische cross-over met een 53,6 kWh accu en een bereik van 329 kilometer. Met z'n 163 pk sterke elektromotor sprint je er in net geen 9 tellen mee naar de 100 km/h. Wie meer wil, kan nog niet bij Seres aankloppen. Maar daar komt straks verandering in.

Seres gaf twee jaar geleden aan dat het in 2021 niet alleen ook de Seres 5, maar ook de Seres 7 naar Nederland zou halen. Inmiddels staat de kalender op 2023 en zijn die twee hoger gepositioneerde EV's nog niet in ons land te vinden. Daar komt in het voorjaar van dit jaar als het goed is verandering. Althans, ten dele. Dan komt namelijk de Seres 5 naar Nederland.

Seres 5

De Seres 5 is van een heel ander kaliber dan de Seres 3. In de eerste plaats is hij met zijn lengte van 4,7 meter en wielbasis van 2,88 meter een stuk groter dan de 4,39 meter lange Seres 3 die 2,66 meter tussen de wielen heeft. De Seres 5 is dus nog enkele centimeters groter dan pak 'm beet een Skoda Enyaq iV. Ook wat aandrijving betreft tapt de Seres 5 uit een heel ander vaatje dan de 3. De Seres 5 heeft namelijk twee samen maar liefst 585 pk en 940 Nm sterke elektromotoren, voldoende om de SUV in slechts 3,5 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h te laten schieten. Het accupakket heeft een capaciteit van minimaal 80 kWh. In Noorwegen geeft Seres al een actieradius van 500 kilometer op voor de Seres 5, al is dat een NEDC- en geen WLTP-waarde. In China bestaat de Seres 5 overigens ook met een 1.5 die als range extender fungeert.

Een Nederlandse vanafprijs hebben we nog niet, maar die volgt mogelijk al spoedig. Tijdens het Autosalon van Brussel brengt Seres de komende dagen de 5 namelijk onder de aandacht. Het is voor Seres te hopen dat de Seres 5 beter aanslaat dan de Seres 3. Daar zijn tot op heden namelijk 19 exemplaren van geregistreerd.

De Seres 7 volgt waarschijnlijk later. Die elektrische SUV wordt weer een stap boven de Seres 5 gepositioneerd.