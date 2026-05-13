Jaguar Type 01 opent met dik 1.000 pk een nieuw hoofdstuk

Jaguar begint aan een nieuw volledig elektrisch hoofdstuk en dat vangt aan met de Jaguar Type 01. Dat wordt meteen een knaller van een EV.

Er is de afgelopen jaren nogal veel te doen geweest om Jaguar, terwijl er al jaren geen nieuwe Jaguar meer is onthuld en er zelfs geen Jaguars worden gebouwd dit moment. Er was echter nogal wat commotie om Jaguars plan om over te stappen op een volledig elektrisch aanbod en de bestaande line-up al uit productie te halen terwijl er nog geen opvolgers zijn. Het werd pas écht rumoerig rond het merk toen het op ietwat opmerkelijke wijze resoluut afscheid nam van zijn oude merkidentiteit. Het maakt allemaal niet zo heel veel meer uit, want dit jaar is het tijd voor het moment suprème en krijgen we eindelijk te zien wat er concreet van terechtkomt.

Jaguar maakt nu bekend dat het eerste nieuwe elektrische model luistert naar de naam Jaguar Type 01. Een op zich logisch vervolg op het Type 00 geheten studiemodel dat op deze GT vooruitblikte. Volgens de Britten staat de 0 voor het gebrek aan uitstoot van het model en slaat de 1 op het feit dat het het eerste model in het nieuwe tijdperk is. We zijn benieuwd of Jaguar de Polestar-kant op gaat met zijn naamgeving, want daar lijkt het wel op.

De Jaguar Type 01 wordt zoals gezegd een GT en we hebben het productiemodel al gecamoufleerd voorbij zien komen en flarden van het interieur gezien. De Type 01 krijgt drie elektromotoren die samen maar liefst meer dan 1.000 pk vermogen en 1.300 Nm koppel genereren. Later dit jaar is de onthulling.