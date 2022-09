Subsidiepot 2023: meer geld, maar niet voor nieuwe EV's

Op 2 januari 2023 draait de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de dop van de nieuwe subsidiepot die de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto aantrekkelijker moet maken. Er is in totaal meer budget beschikbaar, maar een groter deel daarvan is bestemd om de aanschaf van elektische occasions te stimuleren. Er is in 2023 juist minder budget beschikbaar om de aanschaf van nieuwe elektrische auto's te stimuleren.

De totale SEPP-subsidiepot was dit jaar gevuld met een bedrag van €91,4 miljoen. Daarvan was €71 miljoen beschikbaar als financiële tegemoetkoming op de aanschaf (of lease) van een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde van tot €45.000. De resterende €20,4 miljoen was bestemd om de aanschaf (of lease) van een gebruikte elektrische auto met een oorspronkelijke cataloguswaarde van tot €45.000 te stimuleren. In 2023 is er in totaal €99,4 miljoen subsidiebudget beschikbaar, €8 miljoen en dus 9 procent meer dan dit jaar. Een aanzienlijk groter deel van het budget is in 2023 bedoeld om te aanschaf van een gebruikte elektrische auto te stimuleren.

SEPP-subsidie gebruikte elektrische auto

Van de €99,4 miljoen die in 2023 beschikbaar is, is namelijk €32,4 miljoen bestemd als financiële prikkel voor de aanschaf van een elektrische occasion. Dat is bijna 60 procent meer dan de €20,4 miljoen die in 2022 beschikbaar was. Net als dit jaar kun je op de aanschaf van een gebruikte elektrische auto €2.000 subsidie krijgen. Dat betekent dat er in 2023 voor 16.200 gebruikte EV's met een oorspronkelijke cataloguswaarde van minimaal €12.000 en maximaal €45.000 budget beschikbaar is. Dit jaar kon er voor 10.200 elektrische occasions worden uitgegeven.

SEPP-subsidie voor nieuwe elektrische auto

In 2023 is €67 miljoen beschikbaar voor aanschafsubsidie op een nieuwe elektrische auto. Dat is een kleine 6 procent minder dan de €71 miljoen die in 2022 beschikbaar was. Waar je dit jaar nog €3.350 aanschafsubsidie kreeg, is dat bedrag in 2023 omlaag bijgesteld naar €2.950 (-12 procent). Een snelle rekensom leert dat er komend jaar dus voor 22.711 nieuwe elektrische auto's met een cataloguswaarde van €12.000 tot €45.000 budget beschikbaar is. Dat zijn er 1.518 (7 procent) meer dan de 21.194 stuks waarvoor dit jaar budget beschikbaar was.

Toekomst

Ook na 2023 blijft de subsidiemaatregel bestaan, maar nog slechts voor één jaar. Vanaf 2024 bedraagt de aanschafsubsidie op een nieuwe EV €2.550. Aanvankelijk zou in 2023 nog €3.350 en in 2024 €2.950 aan aankoopsubsidie op een nieuwe elektrische auto worden gegeven. Eind 2024 is het gedaan met de stimuleringsregeling, terwijl voor 2025 oorspronkelijk nog een subsidiebedrag van €2.550 stond gepland. De aankoopsubsidie voor gebruikte elektrische auto's blijft tot en met 2024 op €2.000 staan. Deze stimuleringsregeling stopt met ingang van 2025 eveneens.