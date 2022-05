Subsidiepot voor aanschaf nieuwe elektrische auto is leeg

De subsidiepot die dit jaar beschikbaar was voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto is leeg. Wil je dit jaar nog een nieuwe elektrische auto aanschaffen, dan maak je tóch nog een kleine kans op een financiële tegemoetkoming.

Na vijf maanden is bodem van de voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto bestemde subsidiepot bereikt. Er was dit jaar in totaal €91,4 miljoen aan SEPP-subsidie beschikbaar, waarvan €71 miljoen gereserveerd voor van een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde van €45.000. Op de aanschaf van een nieuwe EV kon je een financiële tegemoetkoming van €3.350 krijgen.

De resterende €20,4 miljoen was gereserveerd voor subsidie op een gebruikte elektrische auto met een oorspronkelijke cataloguswaarde van €45.000. Op de aanschaf van een gebruikte elektrische auto kan je rekenen op €2.000 SEPP-subsidie. Van deze €20,4 miljoen is nog €3,66 miljoen beschikbaar, goed voor 1.830 gebruikte EV's.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat je nog altijd een subsidieaanvraag kunt doen, maar dat de kans klein is dat er nog subsidie wordt toegekend. Er is sinds maandag 30 mei meer subsidie voor de aanschaf op een nieuwe elektrische auto aangevraagd dan er beschikbaar is. Sommige aanvragen worden echter afgewezen omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, in andere gevallen trekken personen hun aanvraag zelf in. Zo kan het toch gebeuren dat er subsidiegeld bijkomt.

RVO geeft op een later moment nog bericht wanneer alle aanvragen behandeld zijn en er dus geen enkele mogelijkheid meer bestaat om dit jaar SEPP-subsidie te ontvangen.

Wanneer alle subsidie daadwerkelijk is toegekend, betekent dat dat dat er voor de aanschaf van 21.194 nieuwe elektrische auto's aanschafsubsidie is gegeven en dat er voor 10.200 gebruikte elektrische auto's SEPP-subsidie is uitgekeerd.

Na 2022 neemt de aankoopsubsidie jaarlijks verder af. In 2023 ligt het bedrag op €2.950 en vanaf 2024 bedraagt de aanschafsubsidie €2.550. Aanvankelijk zou in 2023 nog €3.350 en in 2024 €2.950 aan aankoopsubsidie op een nieuwe EV worden gegeven. Eind 2024 is het gedaan met de stimuleringsregeling, terwijl voor 2025 oorspronkelijk nog een subsidiebedrag van €2.550 stond gepland. De aankoopsubsidie voor gebruikte elektrische auto's blijft tot en met 2024 op €2.000 staan. Deze stimuleringsregeling stopt met ingang van 2025.