EU-land keert €25.000 uit als je vijf jaar je rijbewijs inlevert
Aantal auto's op wegen terugdringen
De regering van eilandstaat Malta geeft automobilisten een flink bedrag als zij tijdelijk stoppen met autorijden. Bestuurders die hun rijbewijs vijf jaar lang inleveren, kunnen in totaal €25.000 ontvangen.
De nieuwe regeling is volgens The Malta Times ingegaan op 6 januari en moet helpen om het groeiende aantal auto’s op de wegen terug te dringen. Het voorstel maakt deel uit van een bredere reeks maatregelen om de verkeersdrukte te verminderen. Transportminister Chris Bonett weigert vooralsnog te zeggen hoeveel automobilisten gebruik hebben gemaakt van de regeling, maar zal naar eigen zeggen zeer binnenkort een update geven.
Malta is een van de dichtstbevolkte landen van Europa en ondanks een bevolking van iets meer dan een half miljoen staan er meer dan 400.000 auto’s geregistreerd. Dat is ongeveer 20 procent meer dan tien jaar geleden. Malta is volgens de meest recente TomTom Traffic Index het land met de op één na drukste verkeersstromen ter wereld, na Colombia. Dat leidt tot veel files, ongevallen, luchtvervuiling en economische schade.
De voorgestelde regeling geldt alleen voor inwoners tot en met 30 jaar, met een eigen personenauto en minstens zeven jaar rijervaring in Malta. Zij ontvangen vijf jaar lang jaarlijks €5.000 in ruil voor het tijdelijk inleveren van hun rijbewijs. De regeling geldt alleen voor bestuurders van personenauto’s en dus niet voor motoren, bedrijfswagens en andere voertuigen.
Potje van 25 miljoen
Toegelaten aanvragers ontvangen hun eerste termijn van €5.000 bij inlevering van hun rijbewijs. Wie wordt betrapt op rijden zonder rijbewijs, moet een extra boete van €5.000 betalen boven op de strafrechtelijke sancties die gelden voor bestuurders zonder rijbewijs. Ze moeten ook het resterende subsidiebedrag terugbetalen vanaf de datum van de overtreding tot het einde van hun rijbewijsschorsing.
Na vijf jaar kunnen aanvragers een nieuw rijbewijs aanvragen, mits zij 15 uur rijles hebben gevolgd bij een erkende rijschool. Aanvragers die hun rijbewijsopschorting willen opheffen voordat de periode van vijf jaar is verstreken, moeten eerst het resterende subsidiebedrag terugbetalen. Er is in totaal 25 miljoen euro vrijgemaakt voor het beloningssysteem.
Bus is al gratis
De regering investeerde de afgelopen jaren al veel in wegen en besloot het openbaar vervoer per bus gratis te maken. Toch bleef het aantal auto’s groeien. Voorstellen om automobilisten af te schrikken met maatregelen zoals hoge parkeertarieven, rekeningrijden of het afschaffen van brandstofsubsidies stuitten op veel weerstand en werden niet doorgezet.
Beleidsmakers erkennen dat de premie van €25.000 niet alle verkeersproblemen kunnen oplossen. Volgens hen is het vooral een onderdeel van een bredere strategie om minder auto’s op de weg te krijgen. Minister Bonett opperde eerder ook andere ideeën, zoals jongeren ontmoedigen om überhaupt een rijbewijs te halen, het gebruik van veerboten vergroten en een nieuw type kenteken invoeren waarmee auto’s alleen op bepaalde dagen of tijdstippen mogen rijden.