Elektrische topsedan van BYD's luxemerk mogelijk naar Europa

De uitbreidingsdrift van BYD lijkt net als die van het nog grotere Geely ook in letterlijke zin geen grenzen te kennen. In hoog tempo komen er meer elektrische modellen van BYD vanuit China naar Europa en dat maakt nagenoeg elke nieuwe BYD met een elektrische aandrijflijn tot een kanshebber om uiteindelijk naar Nederland te komen. Zéker als we al een link met Europa kunnen bespeuren. Dat is bij de nieuwe grote elektrische sedan van een submerk van BYD nu het geval.

BYD begon zijn Nederlandse verkoopavontuur met de elektrische Han en Tang en inmiddels kennen we de Atto 3, de Dolphin, de Seal en de Seal U. De snelheid waarmee BYD modellen naar Europa en Nederland haalt is nagenoeg ongekend. Pas een jaar geleden werd immers pas bekend dat Louwman Group in Nederland dealerpartner van BYD zou worden. Het lijkt er bepaald niet op dat BYD het huidige Europese leveringsgamma breed genoeg vindt. Er zijn inmiddels namelijk heel wat aanwijzingen die doen vermoeden dat BYD zijn submerk Denza naar Europa haalt en ook submerk YangWang zou zomaar eens de oversteek naar Europa kunnen maken.

Medio dit jaar dook AutoWeek namelijk in Europa vastgelegde patentplaten op van de U9. De U9 is een elektrische supercar van BYD's kakelverse luxemerk YangWang die samen met een U8 geheten elektrische SUV begin dit jaar zijn Chinese debuut beleefde. Het aanbod van YangWang lijkt BYD met 'slechts' twee modellen te mager te vinden. Het komt klaarblijkelijk nog met een nieuwe grote luxueuze elektrische sedan. Die is überhaupt nog niet onthuld, maar AutoWeek kan hem je op patentbeeld nu wél al laten zien. Ook het ontwerp van deze elektrische sedan heeft BYD in Europe geregistreerd, wat de deur op een kier zet voor een komst naar Europa.

Wacht even, is het wel een elektrische sedan? We zien immers zowel aan de linker- als rechterzijde een tank- of laadklep zitten. Het lijkt er toch echt op. BYD heeft YangWang namelijk nadrukkelijk als elektrisch submerk in de markt gezet. We weten zeker dat het een YangWang is doordat het front ondanks dat de sedan designtechnische overeenkomsten vertoont met auto's als de BYD Seal, nog sterker lijkt op dat van de elektrische YangWang U9. Bovendien zien we centraal in de snuit een uitsparing zitten waar het rechthoekige logo van YangWang perfect in past. Bij de als BYD verkochte modellen staan de merknaam voorop uitgeschreven. Technische specificaties van BYD's nieuwste YangWang zijn er nog niet. Mocht YangWang inderdaad naar Europa komen, dan is het niet ondenkbaar dat BYD het label een 'meer Europese' naam geeft of de auto's misschien wel gewoon als BYD gaat verkopen.