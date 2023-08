BYD breidt zijn modellenaanbod in Nederland spoedig uit met de Seal U. De BYD Seal U is een elektrische SUV met tot een actieradius van tot 500 kilometer die tijdens de IAA in München zijn Europese debuut maakt.

In juli meldde AutoWeek al dat BYD een nieuwe elektrische SUV aan zijn Europese leveringsgamma toevoegt: de Seal U. Destijds baseerden we ons nog op informatie van Duitse media en op een door BYD blijkbaar te vroeg de wereld in geslingerd persbericht dat kort na publicatie offline werd gehaald. Nu is de bevestiging helemaal officieel: de elektrische BYD Seal U komt naar Europa en schittert straks op de beursvloer van de IAA in München.

De BYD Seal U is een 4,78 meter lange elektrische SUV die in ieder geval in twee uitvoeringen met elk een eigen aandrijflijn naar Europa komt. Er komt een Comfort-variant met een 71,8 kWh grote variant van BYD's zogenoemde Blade Battery die goed is voor een elektrische actieradius van 420 kilometer. Daarboven komt de Design-uitvoering met een groter accupakket en een groter bereik. Deze smaak heeft een 87 kWh groot accupakket en moet goed zijn voor een actieradius van 500 kilometer. Instapuitvoering Comfort biedt een laadvermogen van 115 kW. De BYD Seal U kan als Design tot 140 kW snelladen. Ongeacht de gekozen uitvoering heeft de BYD Seal U een 218 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. In zo'n 10 seconden sprint de Seal U vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 175 km/h.

De BYD Seal U deelt het grootste deel van zijn naam met de Seal, maar is in de basis een verbeterde versie van de BYD Song Plus. Dat is opvallend. De Song Plus was immers eerder een auto die deel uitmaakte van BYD's Dynasty-modelfamilie waar ook auto's als de Han en Tang deel van uitmaken. De nu dus Seal U geheten doorontwikkeling van die auto vertoont in mindere mate uiterlijke overeenkomsten met modellen van de Dynasty-reeks en kruipt optisch naar de auto's uit de Ocean-series toe. De Ocean-series ken je in Nederland al van de reeds genoemde Seal, maar ook van de Dolphin. De 'U' in 'Seal U' staat voor Utility. Het is immers een SUV-achtige.

De IAA in München die van 5 tot en met 10 september is geopend geldt als het podium waarop de Seal U zijn Europese publieksdebuut beleeft. In het eerste kwartaal van 2024 moet de auto op de markt komen.