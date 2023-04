Elektrische Skoda Enyaq iV 50: klaar voor subsidie

Skoda biedt de elektrische Enyaq iV momenteel aan als Enyaq iV 60 en als Enyaq iV 80. Die eerste heeft een 58-kWh accupakket en een 179 pk sterke elektromotor op de achteras, de iV 80 heeft met zijn 77-kWh accu en elektromotor van 204 pk potentere hardware aan boord. Een stapje onder de Enyaq iV 60 parkeren de Tsjechen straks de Enyaq iV 50.

De Skoda Enyaq iV 50 is het nieuwe instapmodel. Die krijgt een 55-kWh accu met een bruikbare capaciteit van 52 kWh. De elektromotor is met 148 pk ook minder krachtig dan die van de Enyaq iV 60. De iV 50 is goed voor een actieradius van 365 kilometer. De iV 60 en iV 80 schoppen het achtereenvolgens tot 397 en 544 kilometer.

Skoda zegt dat de nieuwe Enyaq iV 50 een Europese instapprijs van 'minder dan €40.000' krijgt. Of dat in Nederland haalbaar is, valt nog maar te bezien. Momenteel is de voordeligste Skoda Enyaq de iV 60 die in Nederland een vanafprijs heeft van €48.990. De komst van de nieuwe iV 50 is in ieder geval interessant. Mogelijk lukt het Skoda hem in Nederland een fiscale prijs van minder dan 45 mille te geven. Dat betekent dat de nieuwe variant in aanmerking komt voor SEPP-aanschafsubsidie.

De Skoda Enyaq iV 50 krijgt volgens de Tsjechen in ieder geval 19-inch lichtmetalen wielen, een 13-inch infotainmentscherm, parkeersensoren voor en achter en een achteruitrijcamera. De Enyaq iV 50 is komt in een handjevol Europese landen op de markt, waaronder Duitsland, België en - inderdaad - Nederland. Een definitieve Nederlandse prijs laat ongetwijfeld niet lang meer op zich wachten.