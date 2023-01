Nieuwe Nio ES6 nu al te zien, ook voor Nederland?

Het nog relatief jonge Nio is zijn modellengamma in een noodgang aan het vernieuwen. AutoWeek kan je nieuwe Nio ES6 al laten zien ruim voordat Nio de auto zélf vrijgeeft.

Nio maakt zijn Nederlandse debuut met een drietal modellen: de ET5, ET7 en EL7. Daar blijft het niet bij. Nio stelde later namelijk twee nieuwe SUV's voor: de EC7 en de ES8. Die laatste kon AutoWeek je overigens ook al ruim voordat hij werd gepresenteerd voorschotelen. Nu hebben we wéér een nieuwe elektrische SUV van Nio voor je te pakken: de ES6.

In de database van het Chinese ministerie van Transport en Informatietechnologie hebben we namelijk de eerste foto's en de eerste informatie van de nieuwe Nio ES6 opgedoken. De huidige Nio ES6 stamt uit 2018 en is nog getekend volgens de vorige huisstijl van de Chinese fabrikant. De nieuwe Nio ES6 past wat design betreft in elk geval beter bij de recentere modellen van Nio. Sterker nog, de ES6 valt het best te omschrijven als een kleinere versie van de ES8.

Klein is de Nio ES6 overigens niet. Hij meet 4,85 meter in de lengte, is 2 meter breed en 1,7 meter hoog. Daarmee valt hij wat formaat betreft tussen auto's als de BMW X3 en X5 in. Zijn wielbasis bedraagt een riante 2,92 meter. De nauwelijks grotere ES7 heeft 2,96 meter tussen zijn wielen en is 4,92 meter lang. Hij heeft een 204 pk sterke elektromotor op de vooras en een 286 pk sterk exemplaar op de achteras. Vooralsnog is het niet zeker of de ES6 ook naar Nederland komt.