Nio EC6 is Nio's nieuwste elektrische SUV

Nio weet zijn toekomstige modellen maar slecht voor ons verborgen te houden. AutoWeek kan je nu namelijk voor de derde keer een splinternieuwe elektrische SUV van Nio laten zien voordat er ook maar over de komst ervan door de fabrikant is gesproken.

Eind vorig jaar kon AutoWeek je de Nio ES8 al laten zien. Die ES8 werd niet veel later samen met de EC7 door Nio zelf onthuld. Maar er zit meer in het internationale Nio-vat. Zo konden we je medio januari al de gloednieuwe ES6 laten zien, een elektrische SUV die nauwelijks kleiner is dan de EL7 die Nio samen met elektrische sedans ET5 en ET7 al in Nederland verkoopt. Waar de EC7 min of meer het dynamischer gelijnde alternatief van de EL7 is, krijgt ook de reeds genoemde maar nog niet onthulde nieuwe Nio ES6 een variant met een sterker aflopende daklijn. Die gaat logischerwijs EC6 heten en het is die elektrische en zogenoemde 'coupé-SUV' die AutoWeek je nu al kan laten zien. Zijn we er nog?

De Nio EC6 zorgt voor weinig verrassingen. Het uiterlijk is helemaal in lijn met de meest recente modellen van Nio en dus oogt de EC6 een stuk moderner dan de uitgaande generatie van het model die overigens pas sinds 2019 meedraait. Ook wat afmetingen betreft sluit de EC6 natuurlijk netjes aan bij de ES6. Net als de Nio ES6 is de versie met sterker aflopende raamlijn 4,85 meter lang, 2 meter breed en op zijn hoogste punt 1,7 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,92 meter. De Nio EC6 krijgt een 286 pk sterke elektromotor op de achteras en een 204 pk sterke unit die de voorwielen aandrijft.

Uitgebreide technische specificaties zijn er nog niet en ook durven we nog niet met zekerheid te stellen dat het model ook naar Nederland komt.