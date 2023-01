Volkswagen ID7: elektrische sedan met 700 kilometer bereik

De Consumer Electronics Show in Las Vegas is het podium waar Volkswagen zijn zesde ID-model op parkeert. Dit is de Volkswagen ID7, een elektrisch alternatief voor de Passat met een meer dan riante actieradius van maximaal 700 kilometer.

De ID-familie van Volkswagen bestaat in Europa uit de ID3, ID4, ID5 en ID Buzz. Vijf stuks dus, maar in China verkoopt Volkswagen een ID-model dat we hier niet kennen: de ID6. Dat maakt de splinternieuwe elektrische sedan die Volkswagen nu in een strak stickervelletje tijdens de CES in Las Vegas laat zien tot het zesde ID-model. De ID7 is na de ID3 het tweede ID-model dat Volkswagen bestempelt als 'wereldmodel'. Hij is namelijk niet voorbehouden aan een van Volkswagens grootste afzetmarkten, maar komt gewoon in zowel Europa, de Verenigde Staten als China op de markt.

De Volkswagen ID7 moet je in feite zien als het elektrische alternatief voor de Passat. Het is de productieversie van de in 2022 gepresenteerde ID Aero, een studiemodel dat al behoorlijk productierijp leek. Hoewel de Volkswagen ID7 vooralsnog alleen in een kleurrijk camouflagepak is te zien, valt al te concluderen dat de elektrische sedan als twee druppels water op zijn conceptuele voorbode lijkt. We zien een licht golvende schouderlijn, in de portieren verzonken handgrepen, een herkenbaar ID-front en visueel aan elkaar geknoopte achterlichten. Overigens lijkt het erop dat de ID7 op termijn ook een Variant-broertje krijgt. Een elektrische stationwagon dus. Met de ID Space Vizzion gaf Volkswagen daarvan in 2019 immers al een voorproefje.

Volkswagen ID7: 700 kilometer bereik

Uitgebreide technische specificaties meldt Volkswagen nog niet, maar de cijfers die het merk wel vrijgeeft zijn in ieder geval al interessant. Eerder gaf Volkswagen voor de ID7 namelijk een elektrisch bereik van tot 600 kilometer op. Nu spreekt het merk van een actieradius van tot maar liefst 700 kilometer voor de Volkswagen ID7. Net als zijn bekende ID-broertjes staat de Volkswagen ID7 op een versie van het modulaire MEB-platform. De ID Aero Concept uit 2022 had een 77-kWh accu in zijn bodem. We verwachten dat een vergelijkbare accu ook in deze productieversie komt te liggen, maar ongetwijfeld komen er ook andere pakketten beschikbaar.

Hoe groot de ID7 precies is, meldt Volkswagen niet. We zetten in op een wagenlengte van bijna 5 meter. De wielbasis bedraagt in ieder geval een riante 2,97 meter. Om dat in perspectief te zetten: de Volkswagen Phaeton (!) had 2,88 meter tussen de voor- en achteras. De huidige Passat heeft 20 centimeter minder tussen z'n wielen en de ID4 en ID5 schoppen het ook tot zo'n 2,77 meter. De wielbasis van de Volkswagen ID7 komt dan ook meer overeen met die van de hier niet leverbare ID6, eigenlijk de verlengde versie van de ID4.

Interieur

Wie bekend is met de werkplekken van de ID3, ID4 en ID5 zal niet van zijn stoel vallen van verbazing bij het zien van het dashboard van de Volkswagen ID7. Toch is er meer anders dan je aanvankelijk wellicht verwacht. Zo zijn de uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem ondergebracht in een streep die visueel over de gehele breedte van het dashboard loopt. De klimaatregeling zelf is overigens ook interessant. Volkswagen spreekt van een intelligent systeem dat onder meer in staat is rekening te houden met de stand van de zon om zo specifiek bepaalde plekken in het interieur te koelen. De uitstroomopeningen zijn elektrisch aangestuurd en kunnen de lucht dus niet alleen automatisch van links naar rechts, maar ook van boven naar beneden door het interieur waaieren. Smart Air Vents, noemt Volkswagen ze. De instellingen voor de klimaatregeling worden in de ID7 altijd aan de onderzijde van het scherm weergegeven. Dat scheelt weer wat opzoekwerk.

Het infotainmentscherm zelf heeft een diameter van 15-inch en is daarmee aanzienlijk groter dan de exemplaren in de ID3, ID4 en ID5, al is het mogelijk dat die auto's bij een aanstaande facelift een scherm van vergelijkbaar formaat krijgen. Achter het stuurwiel zit weer een digitaal instrumentarium, al is dit eenvoudiger van opzet en een stuk kleiner dan de schermen in reeds bekende ID-modellen. Het instrumentarium geeft slechts de noodzakelijke informatie weer en is dan ook zo plat dat het visueel is weggewerkt in de 'ventilatiestrook' in het dashboard.

De Volkswagen ID7 is één van de tien nieuwe elektrische modellen die Volkswagen tot en met 2026 op de markt brengt. Daar zit onder meer ook nog een compacte elektrische cross-over tussen. Verwacht echter niet dat de Volkswagen ID7 als opvolger geldt van de Passat. Ook van de Passat komt namelijk gewoon weer een nieuwe generatie. De Volkswagen ID7 voor de Europese markt wordt straks in Emden geproduceerd. In het tweede kwartaal van dit jaar wordt de Volkswagen ID7 in zijn geheel gepresenteerd.