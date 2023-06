Highlights Nio ET5 Touring

Grote achterklep

Tot 560 kilometer actieradius

In 4,0 tellen naar 100 km/h

Vanaf €63.900

Herfst 2023 in Nederland

Elektrische stationwagons zijn nog altijd een zeldzaamheid. Alleen bij Porsche en MG kun je momenteel voor een elektrische pakezel terecht. De station-versies van de elektrische Opel Astra en Peugeot 308 zijn al wel beloofd, maar we zien ze nog steeds niet rijden. Als de boot uit China op tijd aankomt kan de ET5 Touring de verkoopcijfers van het jonge Chinese merk een flink boost geven. En dat lijkt nodig ook, want zo heel veel ET5’s, ET7’s en EL7’s zijn er nog altijd niet verkocht.

Afmetingen Nio ET5 Touring

Lengte (4,79 m), breedte (2,18 m), hoogte (1,50 m) en wielbasis (2,89 m) van de Touring zijn gelijk aan die van de sedan: de winst komt voort uit de hoger naar achter doorlopende daklijn. Boven de achterbank heb je onder het grote glazen dak inderdaad meer hoofdruimte, en die hoofdruimte wordt niet beperkt door een zonwering - net als bij de Volkswagen ID7 heeft het glas namelijk een dimstand. De bagageruimte (450 liter tegen 386 liter bij de sedan) met zijn in hoogte verstelbare bodem is via de grote achterklep goed bereikbaar en als het moet is de rugleuning van de achterbank in drie delen neer te klappen, waardoor je maximaal 1.300 liter meeneemt. Is dat niet genoeg, dan kun je altijd nog een aanhanger van 1.400 kg aankoppelen.

Actieradius tot 560 km op een volle accu

Net als bij de sedan geeft Nio je bij de ET5 Touring ook de keuze uit twee accu-varianten, de ene met een capaciteit van 75 kWh en de andere van 100 kWh. Op de prestaties van de twee elektromotoren (ook de Touring is een vierwielaandrijver) heeft de accukeuze geen invloed, dat is net als bij de vierdeurs-versie onveranderd 490 pk. Uiteraard heeft de accucapaciteit wel gevolgen voor de actieradius. Met een volle 75 kWh-accu kom je volgens WLTP 435 km ver en met de 100 kWh-batterij moet 560 km haalbaar zijn. Het laadvermogen geeft Nio nog niet op, maar we gaan er van uit dat dat gelijk is aan wat we weten van de sedan: 11 kW aan de wisselstroomlaadpaal. Bij de snellader kan de 75 kWh-versie met 140 kW gelijkstroom overweg en de 100 kWh-variant met maximaal 125 kW DC. Dat zijn geen grensverleggende waarden, maar Nio is druk bezig een netwerk van accuwisselstations uit te rollen. Hier ben je na zes minuten (we hebben het geklokt) weer onderweg met een volle accu.

Interieur en uitrusting

Voorin is de Nio ET5 Touring gelijk aan de sedan. Dit betekent een minimalistisch opgezet dashboard. Recht voor je zit een compact instrumentarium waarop de meest noodzakelijke gegevens geprojecteerd worden. Midscheeps vind je een groot multimediascherm waarmee je zo’n beetje alles moet regelen wat er maar te regelen valt; van het verstellen van stuur en spiegels tot het uitvouwen van de trekhaak. Nio geeft de ET5 een hele waaier aan veiligheidssystemen en comfortverhogende voorzieningen mee. Hierdoor blijft de optielijst beperkt tot zaken als een comfortpakket (met massagestoelen en stoelventilatie), een trailerpakket (met de uitklapbare trekhaak), het NOMI-robothoofd op het dashboard en verschillende typen wielen plus een aantal lakkleuren.

Chinese prijsoorlog

Net als bij ons voert Tesla ook in China al enige tijd een prijsoorlog, en de rest van de auto-industrie volgde daar vrijwel direct. Pas afgelopen maandag reageerde Nio, en wel met een prijsverlaging op alle modellen van 30.000 Yuan, omgerekend €3.900, wat afhanklelijk van het model neerkomt op een korting van 6 tot 9 procent. Hiermee hoopt Nio de verkoop te stimuleren van nu net iets meer dan 6.000 auto’s in mei naar meer dan 20.000 per maand in de tweede helft van het jaar. Met de prijsverlaging vervalt wel het gratis wisselen van accu.

Prijslijst Nio ET5 Touring