Elektrische Mercedes-Benz GLC: nieuw concept, nieuw gezicht

BMW komt dit jaar met een volledig nieuwe iX3. In tegenstelling tot de vorige iX3 wordt dat een volledig separaat model op een compleet eigen platform. Het is dus geen elektrische variant van de X3-met-verbrandingsmotoren meer. Bij Mercedes-Benz zien we iets vergelijkbaars. Dat komt in september namelijk met de opvolger van de Mercedes-Benz EQC. De inmiddels niet meer leverbare EQC deelt zijn platform met de vorige GLC waar het als elektrisch alternatief voor diende, maar had wel een grotendeels eigen koets. De EQC vindt in september opvolging in een elektrisch alternatief voor de huidige generatie GLC. Die heet straks niet EQC, maar 'GLC met EQ Technologie.' Van die nieuwkomer laat Mercedes-Benz nu de voorkant zien.

De elektrische Mercedes-Benz GLC met EQ-Technologie - het blijft even wennen - krijgt een front met daarin een grotendeels dichte grille. Het lijkt in zekere zin een 'binnenstebuitenversie' van een traditionele grille. Hij is namelijk vrijwel volledig dicht. Op de plekken waar je bij een diverse brandstof-Benzen dikke horizontale lamellen ziet, krijgt de elektrische GLC juist koelsleuven. Daarbij is het gros van de 'grille' verlicht. Helemaal 2025, al is het niet standaard.

Op 7 september beleeft de Mercedes-Benz GLC met EQ-Technologie zijn debuut tijdens de IAA van München. Daar verwachten we ook de nieuwe BMW iX3 tegen het lijft te lopen. De twee kunnen dus direct de strijd met elkaar aan.